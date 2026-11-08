وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إلى العاصمة الفرنسية باريس اليوم، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية مجموعة السبع (G7)، الذي تستضيفه فرنسا يومي 9 و10 نوفمبر، وذلك بدعوة من الرئاسة الفرنسية للمجموعة للمشاركة في أعمال الاجتماع.

ومن المقرر أن تبحث الاجتماعات أبرز التطورات والقضايا على الساحة الدولية، والجهود الرامية إلى تسوية الأزمات والنزاعات، وتعزيز الأمن البحري وأمن الموانئ ومكافحة التهريب، إلى جانب تعزيز فاعلية الاستجابة الإنسانية، والأمن الغذائي والتغذية، وأمن الذكاء الاصطناعي.

وتأتي مشاركة المملكة في الاجتماع امتداداً لدورها الفاعل في أعمال رئاسة فرنسا لمجموعة السبع، وانطلاقاً من حرص المملكة على تعزيز التشاور والتنسيق مع الشركاء الدوليين، وتكثيف الجهود المشتركة للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.