ضخ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، المياه الصالحة للشرب للنازحين والمجتمعات المتضررة والمضيفة، عبر 20 نقطة توزيع في خمسة مخيمات بمديريتي تبن والعند بمحافظة لحج في الجمهورية اليمنية، استفادت منها 691 أسرة، بواقع 3976 فرداً، ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين مياه الشرب للنازحين بالمحافظة.

ويأتي ذلك امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخفيف من معاناة النازحين والمتضررين في اليمن، والإسهام في تلبية احتياجاتهم الأساسية من المياه الصالحة للشرب.