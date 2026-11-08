تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر لعام 2026م، من انتزاع (1041) لغماً في مختلف مناطق اليمن، منها (16) لغماً مضاداً للأفراد، و(46) لغماً مضاداً للدبابات، و(973) ذخيرة غير منفجرة، و(6) عبوات ناسفة.

ونزع فريق «مسام» في مديرية زنجبار بمحافظة أبين (29) ذخيرة غير منفجرة، ولغماً واحداً مضاداً للدبابات و(185) ذخيرة غير منفجرة في مدينة عدن بمحافظة عدن، و(5) ألغام مضادة للأفراد ولغماً واحداً مضاداً للدبابات و(409) ذخائر غير منفجرة و(5) عبوات ناسفة في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، و(10) ألغام مضادة للأفراد و(13) لغماً مضاداً للدبابات و(66) ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية ميدي بمحافظة حجة.

وفي محافظة لحج، نزع الفريق (72) ذخيرة غير منفجرة بمديرية العند، وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية تبن، وفي محافظة مأرب، جرى نزع (6) ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية رغوان، و(25) لغماً مضاداً للدبابات و(210) ذخائر غير منفجرة في مديرية مأرب، ولغماً واحداً مضاداً للأفراد بمديرية عسيلان في محافظة شبوة.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن إلى (601041) لغماً، بعد أن زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية عشوائياً في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.