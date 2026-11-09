فاجأ الفنان المصري قيس عبد الفتاح متابعيه بإعلانه الانفصال عن زوجته التونسية بعد نحو 24 ساعة فقط من عقد قرانهما، في تطور غير متوقع أعاد اسمه إلى واجهة الاهتمام على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد عبد الفتاح خبر الانفصال مكتفياً بعبارة مقتضبة قال فيها: «قدر الله وما شاء فعل»، دون الكشف عن أسباب انتهاء العلاقة بهذه السرعة أو تفاصيل ما جرى بين الطرفين.

وكان الفنان، البالغ من العمر 81 عاماً، قد أعلن قبل ذلك بيوم زواجه من سيدة تونسية عبر حسابه على (فيسبوك)، ونشر صوراً ومقاطع مصورة من مراسم الاحتفال، معبراً عن سعادته بالزواج ومؤكداً أنه وفق في اختيار شريكة حياته.

وأثار خبر الزواج في حينه تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، حيث انهالت عليه رسائل التهنئة والدعوات بحياة مستقرة، فيما فتح آخرون باب النقاش حول اتخاذه قرار الزواج في هذا العمر.

غير أن إعلان الانفصال بعد ساعات قليلة من الزواج أضاف فصلاً جديداً من المفاجآت إلى القصة، وأعادها إلى صدارة الاهتمام والتداول عبر مواقع التواصل، وسط تساؤلات واسعة حول الأسباب التي أدت إلى انتهاء الارتباط بهذه السرعة.

ويُعد قيس عبد الفتاح من الوجوه الفنية التي شاركت في عددٍ من الأعمال السينمائية والتلفزيونية؛ من بينها أفلام (على باب الوزير) و(السلم الخلفي) و(خلي بالك من زوزو) و(أبي فوق الشجرة) و(الحلوة عزيزة)، إلى جانب مشاركاته الدرامية في أعمال عدة من أبرزها مسلسل (بيت الزعفراني) و(صرخة أنثى).