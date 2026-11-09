ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بواقع 2.7 مليار دولار (10.12 مليار ريال) مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك بحسب التقرير الأسبوعي لشركة «تداول السعودية».



وبلغت القيمة السوقية لإجمالي ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودية 110.15 مليار دولار (413.05 مليار ريال)، مقابل 107.45 مليار دولار (402.93 مليار ريال) بنهاية الأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر الماضي.



وشهدت القيمة السوقية للأجانب بنهاية الأسبوع الماضي ارتفاع قيمة ملكية المؤسسات بواقع 2.42 مليار دولار (9.07 مليار ريال) لتبلغ 90.92 مليار دولار (340.96 مليار ريال).



وزادت ملكية المستثمرين الأجانب الاستراتيجيين بواقع 86.92 مليون دولار (325.94 مليون ريال) في الأسبوع الماضي، لتصل قيمة ملكيتهم الإجمالية إلى 12.4 مليار دولار (46.5 مليار ريال).



ارتفاع ملكية الخليجيين إلى 18.3 مليار دولار



وبالنسبة لملكية المستثمرين الخليجيين، زادت في الأسبوع الماضي بواقع 1.1 مليار دولار (4.13 مليار ريال)، لترتفع إلى 18.32 مليار دولار (68.7 مليار ريال).



وعلى مستوى إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق الرئيسية لدى «تداول السعودية»، ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بواقع 32.7 مليار دولار (122.64 مليار ريال)، لتصل إلى 2.46 تريليون دولار (9.226 تريليون ريال).



وبلغت القيمة السوقية للمستثمر المؤسسي 2.357 تريليون دولار (8.84 تريليون ريال) بنهاية الأسبوع الماضي، فيما بلغت قيمة ملكية المستثمر غير المؤسسي 102.9 مليار دولار (385.9 مليار ريال).