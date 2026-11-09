ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم، إذ خفف انخفاض أسعار النفط من المخاوف بشأن التضخم، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات تضخم أمريكية مهمة ومؤشرات جديدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن توقعات السياسة النقدية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 4129.69 دولارًا للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.6% إلى 4139 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.8% إلى 53.31 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 1.6% إلى 1556.14 دولارًا، وزاد البلاديوم 2.1% إلى 1044.28 دولارًا.