انتزع فريق مانشستر يونايتد تعادلاً مثيراً من ضيفه أستون فيلا بنتيجة 4-4، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأحد) على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ».

وكان مانشستر يونايتد قد تلقى دفعة معنوية في الأسبوع الماضي، بعدما حول تأخره بهدفين أمام روما إلى فوز بنتيجة 3-2 في دوري أبطال أوروبا.

ريمونتادا جديدة

وشهدت مباراة اليوم إثارة كبيرة، بعدما سجل أستون فيلا هدفين خلال أول أربع دقائق، بتوقيع أليسون إدوارد ونيكولاس جاكسون.

وقلص برونو فيرنانديز الفارق لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 16، قبل أن يحرز يوري تيليمانس هدف التعادل في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول 2-2.

وتلقى مانشستر يونايتد ضربة جديدة مع بداية الشوط الثاني، بعدما تسبب ديوغو دالوت في ركلة جزاء إثر خطأ ارتكبه ضد أليسون، نجح جون ماكجين في تحويلها إلى هدف بالدقيقة 48، ثم أضاف ليون غوريتسكا الهدف الرابع لأستون فيلا بعد خمس دقائق فقط.

ومنح جوشوا زيركزي فريقه أملًا في العودة بتسجيل هدف في الوقت بدل الضائع، قبل أن يدرك باتريك دورغو التعادل بضربة رأس، ليخطف فريق المدرب مايكل كاريك نقطة ثمينة في اللحظات الأخيرة.

ترتيب الفريقين

ورغم التعادل المثير، لا يزال مانشستر يونايتد في منطقة الهبوط، برصيد 8 نقاط في المركز الثامن عشر، فيما يحتل أستون فيلا المركز العاشر برصيد 13 نقطة.