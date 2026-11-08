قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه طرابزون سبور إلى انتصار جديد في الدوري التركي، على حساب مضيفه ألانيا سبور بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم (الأحد) على ملعب «ألانيا أوبا»، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة.

ثنائية بتوقيع بينا وصلاح

افتتح واغنر بينا التسجيل لصالح طرابزون سبور في الدقيقة 17، قبل أن يضيف محمد صلاح، الذي عاد إلى التسجيل بعد غياب 3 مباريات، الهدف الثاني في الدقيقة 34، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

أرقام لافتة للنجم المصري

ومنذ انضمامه إلى طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، عقب رحيله عن ليفربول، قدم صلاح 16 مساهمة تهديفية، بواقع 11 هدفاً و5 تمريرات حاسمة.

طرابزون يصعد إلى الوصافة

بهذه النتيجة، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 25 نقطة، ليصعد إلى وصافة ترتيب الدوري التركي، متأخراً بثلاث نقاط عن غلطة سراي المتصدر، فيما تجمد رصيد ألانيا سبور عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.