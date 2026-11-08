نائب أمير مكة المكرمة يفتتح مؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة بجدة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابةً عنه، افتتح نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم، أعمال مؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة في جدة سوبر دوم تحت شعار «من مكة إلى العالم»، بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، بحضور عدد من رؤساء بعثات الحج وممثلي مكاتب شؤون الحجاج من مختلف دول العالم الإسلامي.

وتجوّل نائب أمير منطقة مكة المكرمة في المعرض المصاحب للمؤتمر، واطّلع على أحدث التقنيات والمبادرات الإثرائية والحلول الذكية المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن، وزار أجنحة الجهات المشاركة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

عقب ذلك، ألقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نيابةً عنه، رحّب خلالها بالحضور في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، ونقل لهم تحياته. وقال: «تواصل المملكة العربية السعودية، بعون الله وتوفيقه، جهودها المباركة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، واضعةً ذلك في مقدمة أولوياتها، ومؤكدةً حرصها على استمرار تطوير منظومة الحج، والارتقاء بجودة الخدمات، وتوظيف أحدث التقنيات، وتعزيز التكامل بين أجهزة الدولة؛ لتيسير رحلة الحاج من مغادرته بلده حتى عودته إليه سالماً، أن النجاح المتواصل لمواسم الحج تؤكده جاهزية منظومة الحج وكفاءتها العالية، ومؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة هو أحد ممكنات هذا النجاح؛ إذ أسهم في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك معكم، وإبرام الاتفاقيات، ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد لموسم الحج».

من جانبه، ألقى وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة كلمة استعرض خلالها أبرز التحولات التي شهدتها منظومة الحج والعمرة، ومنها تعزيز المنافسة ورفع عدد شركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج إلى 34 شركة، وتعزيز التعاقد المباشر في 58 دولة، وإتاحة الحج للقادمين من 75 دولة إضافية عبر برنامج الحج المباشر، والاستعداد المبكر لموسم حج 1448هـ مع مكاتب شؤون الحجاج في 78 دولة، إلى جانب تطوير المشاعر والنقل، والتحول الرقمي الذي رفع عدد مستخدمي منصة وتطبيق «نسك» إلى أكثر من 70 مليون مستخدم، فيما بلغت نسبة رضا الحجاج 93% في عام 1447هـ، مؤكداً أن مؤتمر ومعرض الحج أصبح منصة عالمية للاستعداد المبكر وبناء الشراكات واستكمال التعاقدات وتطوير الخدمات.

وتضمن حفل الافتتاح كلمة لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج، ألقاها وزير الحج والعمرة بجمهورية إندونيسيا الدكتور محمد عرفان يوسف، إلى جانب إطلاق ملتقى التوعية والتدريب، وبوابة العاملين الموحدة.

وشهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال الحفل توقيع ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم، شملت اتفاقية تعاون بين وزارة الحج والعمرة ووزارة التعليم لتمكين كفاءات التعليم في خدمة ضيوف الرحمن، واتفاقية تعاون بين وزارة الحج والعمرة ووزارة السياحة لتعزيز جودة خدمات سكن الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومذكرة تفاهم بين وزارة الحج والعمرة والخطوط السعودية لإنشاء وتشغيل محطة سفر الحجاج في مكة المكرمة، واتفاقية تعاون بين وزارة الحج والعمرة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لتنمية المواهب والبحث والابتكار لخدمة ضيوف الرحمن.

وشملت الاتفاقيات كذلك مذكرة تفاهم بين وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية وجمعية هدية الحاج والمعتمر للإسهام في تحسين تجربة الزوار وقاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، واتفاقية شراكة إستراتيجية بين الهيئة العامة للأوقاف وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن ومؤسسة نسك الإنسانية لتأسيس ودعم مبادرات إستراتيجية في خدمة ضيوف الرحمن، واتفاقية شراكة بين الهيئة العامة للأوقاف ونسك الإنسانية لتأسيس وتشغيل محفظة المشاريع التنموية والإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى اتفاقية «مشروع واصل الحرم» التي وُقّعت بين الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر ذراعها التنفيذي «المركز العام للنقل»، و«تحالف مجموعة قايد» و«تحالف شركة موقف»، بقيمة 5.6 مليارات ريال، لتطوير المحطات والمسارات المؤدية من المسجد الحرام وإليه، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وفي نهاية الحفل، كرّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الجهات والشركاء المشاركين في أعمال المؤتمر.

وتتواصل أعمال النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج على مدى أربعة أيام، بمشاركة ما يزيد على 520 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية محلياً ودولياً، وحضور ومشاركة من أكثر من 150 دولة، على مساحة تتجاوز 67 ألف متر مربع، إذ يجمع المؤتمر مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي الخدمات والجهات والمتخصصين، لدعم الاستعداد المبكر لمواسم الحج، وتطوير الخدمات، وبناء الشراكات والحلول التي تسهم في الارتقاء برحلة ضيف الرحمن، امتداداً للعناية التي توليها القيادة الرشيدة -أيدها الله- بخدمة ضيوف الرحمن.