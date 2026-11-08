أعلن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم علي ماهر، اليوم (الأحد)، تشكيل الجهاز الفني المعاون قبل مواجهتي مالاوي في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وشهد التشكيل الجديد، إلغاء منصب مدير المنتخب، والذي كان يشغله إبراهيم حسن في الجهاز السابق.

تشكيل الجهاز المعاون

ويضم الجهاز الفني المعاون لماهر كلاً من: محمد عبدالكريم مدرباً عاماً، وباسم علي مدرباً مساعداً، ومصطفى فتحي مدرباً لحراس المرمى، فيما يتولى محمود سليم وعبدالرحمن الزغبي مهام محللي الأداء، إلى جانب الإيطالي دييجو جياتشينو ووائل رأفت، المسؤولين عن تخطيط الأحمال.

ماهر يتولى المهمة خلفاً لحسام حسن

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن، أمس، تكليف علي ماهر بتولي مهام المدير الفني للمنتخب المصري خلال المرحلة المقبلة، خلفاً لحسام حسن، الذي تمت إقالته من منصبه.

أسباب الإقالة

وجاء قرار إقالة حسام حسن لعدة أسباب، أبرزها توتر علاقته بقائد المنتخب المصري، محمد صلاح، وإيقافه لمدة ثلاث مباريات من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على خلفية أحداث مواجهة مصر والأرجنتين، إلى جانب قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بمنع «العميد» من الظهور إعلامياً خلال الفترة المقبلة، عقب تصاعد الخلافات بينه وبين زوجته السابقة، دان آدم.