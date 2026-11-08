في ظهور مفاجئ خطف الأنظار، انضم الفنان المصري أحمد حلمي وزوجته الفنانة المصرية منى زكي إلى النجم المصري عمرو دياب على خشبة المسرح، خلال حفله الغنائي الذي أقيم أمس في دبي، وسط تفاعل حافل من الجمهور، الذي استقبل ظهور الثنائي بالتصفيق والهتافات.

وبدا عمرو دياب سعيدًا بمفاجأة الثنائي، إذ استقبلهما بكلمات عفوية أمام الحضور، قائلًا: «حبايب قلبي، أنا مبسوط أوي والله، مفاجأة حلوة»، قبل أن يحتضن أحمد حلمي معبرًا عن محبته له، ثم يرحب بمنى زكي على المسرح وسط هتافات الجمهور.

وشهد اللقاء تفاعلًا لافتًا، خصوصًا مع الأجواء الودية التي جمعت النجوم الثلاثة، قبل أن يقدم الهضبة أغنية «والله ما كان على بالي»، في مشهد أضفى مزيدًا من الحماس على الحفل.

غناء أشهر أغانيه

وعلى مدار الحفل، قدم عمرو دياب مجموعة من أبرز أغانيه التي تنوعت بين أعماله الحديثة والقديمة، مستهلًا فقرته بأغنية «يا أنا يا لأ»، ثم قدم «خطفوني»، و«وياه»، و«الحظ»، و«راجع»، وسط مشاركة واسعة من الجمهور الذي ردد كلمات أغانيه.

كما استعاد الهضبة ذكريات أعماله الغنائية القديمة من خلال «تملي معاك»، و«بابا»، و«لولا البنات»، و«الألوان»، و«شكرًا من هنا لبكرة»، قبل أن يقدم عددًا من أشهر أغانيه الرومانسية، من بينها «قمرين»، و«نور العين»، و«العالم الله»، و«وغلاوتك»، وسط أجواء احتفالية وتفاعل استمر طوال الحفل.

موعد حفله الجديد

يواصل الفنان عمرو دياب نشاطه الغنائي خارج مصر، إذ يترقب جمهوره في العاصمة البريطانية لندن ظهوره على مسرح «The O2» يوم 20 ديسمبر 2026، في حفل يأتي ضمن محطات جولته الأوروبية «EURO TOUR»، التي تشمل عددًا من المدن الأوروبية.