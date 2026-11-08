لفت الفنان المصري محمد رمضان الأنظار خلال مشاركته في حفل ختام الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، بعدما حرص على توجيه رسائل تقدير لعدد من رموز الفن، في مقدمتهم الزعيم عادل إمام، مشيدًا بتجربته الاستثنائية وقدرته على تحقيق النجاح في السينما والدراما والمسرح.

وجاء ظهور رمضان على مسرح الفردوس بعد تكريمه من الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس المهرجان، الذي منحه درع التكريم وسط حضور فني لافت، معرباً الفنان المصري عن سعادته ويتحدث عن الفروق بين الفنون الثلاثة وتأثير كل منها في مسيرة الفنان.

وخلال كلمته، أكد محمد رمضان أن السينما والتلفزيون والمسرح لكل منها دور مختلف في تشكيل مشوار الفنان، موضحًا أن السينما تمنحه الانتشار، والدراما تتيح له الوصول إلى قاعدة جماهيرية واسعة، فيما يمثل المسرح الاختبار الأهم لقيمته الفنية وقدراته أمام الجمهور مباشرة.

واستشهد رمضان بتجربة عادل إمام، مشيرًا إلى مكانته الكبيرة وقدرته على ترك بصمة واضحة في المجالات الفنية الثلاثة، معتبرًا أن تاريخه يمثل نموذجًا يصعب تكراره.

إشادة خاصة بأحمد بدير وروجينا

كما خص رمضان الفنان أحمد بدير بتحية لافتة، مستعيدًا نجاحه في مسلسل «الزيني بركات»، ومقارنًا العمل بمسلسله «جعفر العمدة»، إذ أكد أن نجاح تجربة بدير يتجاوز نجاح مسلسله بمئة مرة، في إشارة إلى إعجابه بقيمة العمل ومكانته الفنية.

ووجه كذلك إشادة بالفنانة المصرية روجينا، مؤكدًا مكانتها في الوسط الفني، ومخاطبًا إياها بقوله: «أنتِ نجمة مصر»، وسط تفاعل الحاضرين.

محمد رمضان يوجه الشكر لخيري بشارة

وفي سياق آخر، أعرب رمضان عن امتنانه للمخرج خيري بشارة، مستذكرًا دعمه وتشجيعه له في مراحل مبكرة من مشواره، ومؤكدًا تقديره للأشخاص الذين آمنوا بموهبته وساندوه في خطواته الفنية الأولى.

واختتم الفنان كلمته بتوجيه الشكر إلى أشرف زكي على تكريمه، خلال الحفل الذي شهد أيضًا استقبالًا حافلًا لنقيب المهن التمثيلية، وسط إشادات بدوره النقابي والفني.

أعماله الجديدة

ويستعد محمد رمضان للعودة إلى المنافسة الدرامية في موسم رمضان المقبل من خلال مسلسل «عشماوي»، الذي يشاركه بطولته عدد من الفنانين، بينهم باسم سمرة، وإسعاد يونس، وسيرين عبد النور، وسارة التونسي، وانتصار، وهناء الشوربجي، وعصام السقا وآخرون.