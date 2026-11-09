توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين باتجاه خليج العقبة على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة على الجزء الشمالي، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وتكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والجنوبي.