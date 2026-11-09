تستعد وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» لاختيار جيل جديد من رواد الفضاء، للمشاركة في مهمات استكشافية قد تقودهم إلى العيش والعمل على سطح القمر، والمساهمة في تطوير التقنيات اللازمة لإرسال البشر إلى المريخ، ضمن خططها المستقبلية لبرنامج «أرتيميس».

وحددت الوكالة 3 ديسمبر القادم موعداً نهائياً لاستقبال طلبات المتقدمين، على أن تعلن أسماء المرشحين المقبولين أواخر عام 2027، تمهيداً لإخضاعهم لبرنامج تدريبي يؤهلهم للمشاركة في مهمات فضائية مستقبلية.

وجاء الإعلان خلال عرض جوي أُقيم في مركز كينيدي للفضاء، استعرضت خلاله «ناسا» أحدث التطورات في تقنيات الطيران واستكشاف القمر.

وأوضح مدير الوكالة جارد إيزاكمان أن رواد الفضاء الذين سيجري اختيارهم قد تتاح لهم فرصة السير على سطح القمر، والعيش والعمل داخل قاعدة قمرية مستقبلية، إلى جانب تطوير الأنظمة والتقنيات اللازمة لنقل البشر إلى المريخ.

من جانبه، أكد رئيس رواد الفضاء في مركز جونسون للفضاء، سكوت تينجل، أن الانضمام إلى البرنامج يتجاوز كونه فرصة وظيفية، إذ يمنح المشاركين دوراً في مهمات استكشافية ستسهم في رسم مستقبل البشرية خارج الأرض، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

شروط الالتحاق

واشترطت «ناسا» أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية الأمريكية، وحاصلاً على درجة الماجستير في أحد تخصصات العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة أو الرياضيات، أو مؤهلاً طبياً أو تدريباً معتمداً في الطيران، مع توافر خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات، فيما تقبل الوكالة بعض المسارات الأكاديمية البديلة، بينها إتمام عامين من دراسة الدكتوراه في تخصص ذي صلة.

أما المتقدمون من الطيارين، فتشترط الوكالة امتلاك 750 ساعة طيران بصفة قائد لطائرة نفاثة عالية الأداء، أو 1500 ساعة طيران على طائرات ثابتة الجناحين، أو 1000 ساعة على المروحيات.

خطط العودة إلى القمر

وكانت «ناسا» قد اختارت في سبتمبر 2025 عشرة رواد فضاء من بين أكثر من 8 آلاف متقدم، فيما بلغ إجمالي من اختارتهم الوكالة للتدرب على مهمات الفضاء منذ ستينيات القرن الماضي 370 شخصاً، وتضم حالياً 32 رائد فضاء نشطاً.

وتستهدف الوكالة إعادة رواد الفضاء الأمريكيين إلى سطح القمر عام 2028، بمشاركة شركتي «سبيس إكس» و«بلو أوريجين» في تطوير أنظمة الهبوط المأهول، ضمن جهود إنشاء قاعدة قمرية تمهد لاستكشاف المريخ.