تتصدر الهجمات الإلكترونية الأخيرة جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، المقرر عقده في العاصمة الفرنسية باريس اليوم (الإثنين) وغداً (الثلاثاء)، بعد تعرض دول أوروبية وأخرى في أمريكا الجنوبية لهجمات يُشتبه في تنفيذها من قبل مجموعات موالية لروسيا، وسط تحركات دولية لبحث إجراءات مشتركة لمواجهة التهديدات السيبرانية.



وكشف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن نظيره الفرنسي جان نويل بارو وافق على مقترحه بإدراج الهجمات الإلكترونية على جدول أعمال الاجتماع، مؤكداً أن وزراء المجموعة سيناقشون التطورات الأخيرة والمبادرات المحتملة للتصدي لما وصفه بحوادث «الحرب الهجينة».



وأوضح تاياني أن متسللين إلكترونيين موالين لروسيا نشروا بياناته الشخصية على الشبكة المظلمة «الدارك ويب»، مرجحاً ارتباط الحادثة بموقف الحكومة الإيطالية الداعم لأوكرانيا، في ظل تصاعد المخاوف من استهداف مسؤولين ومؤسسات في عدد من الدول.



وشدد الوزير الإيطالي على أنه لا يتهم الحكومة الروسية بالوقوف وراء الهجمات، لعدم امتلاكه أدلة تثبت تورطها، مؤكداً أن اتهاماته تقتصر على مجموعات إلكترونية موالية لروسيا، دون تحميل موسكو مسؤولية مباشرة.