يستيقظ بعض الأشخاص على تغير ملحوظ في نبرة الصوت، يصاحبه أحياناً شعور بجفاف الحلق أو الحاجة المتكررة إلى تنظيفه، فيما قد تكشف هذه الأعراض عن عوامل تؤثر في الحنجرة والممرات التنفسية خلال ساعات النوم.

وتشير أبحاث متخصصة في أمراض الأنف والأذن والحنجرة إلى أن التنفس عبر الفم أثناء النوم قد يؤدي إلى جفاف الحلق، خصوصاً عند وجود انسداد أنفي أو انخفاض رطوبة الهواء، ما ينعكس على راحة الأحبال الصوتية عند الاستيقاظ.

ويبرز الارتجاع الحنجري البلعومي ضمن الأسباب المحتملة لتغير الصوت صباحاً، إذ قد تصل محتويات المعدة إلى الحلق والحنجرة لدى بعض المصابين، مسببة تهيجاً وبحة متكررة، حتى في غياب الشعور المعتاد بحرقة المعدة.

كما تتداخل الحساسية الأنفية والإفرازات الخلفية والإجهاد الصوتي مع هذه الأعراض، ما يجعل تحديد السبب مرتبطاً بطبيعة الشكوى ومدتها والعلامات المصاحبة.

ويوصي متخصصون بالمحافظة على الترطيب المناسب ومعالجة مسببات انسداد الأنف، مع ضرورة فحص الحنجرة إذا استمرت البحة أربعة أسابيع دون تحسن، أو ظهرت أعراض مقلقة تستدعي تقييماً مبكراً.