دخلت شركة «OpenAI» مرحلة جديدة من سباق التقييمات المالية في قطاع الذكاء الاصطناعي، بعدما تناول تقرير حديث وصول تقييمها إلى نحو 1.25 تريليون دولار، في مؤشر على تصاعد الرهانات الاستثمارية على مستقبل التقنيات الذكية.

ويعكس هذا التقييم حجم التوقعات المرتبطة بالشركة المطورة لـ«ChatGPT»، في وقت تتسارع فيه المنافسة مع شركات أخرى، أبرزها «Anthropic»، على تطوير نماذج أكثر تقدماً وتوسيع استخدامها في القطاعات الاقتصادية والتجارية.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً مراكز البيانات والقدرات الحاسوبية اللازمة لتدريب النماذج وتشغيلها، ما يرفع تكلفة المنافسة ويزيد الضغوط على الشركات، لتحقيق عوائد تتناسب مع حجم الإنفاق.

ويطرح الارتفاع الكبير في التقييمات تساؤلات بشأن قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على تحويل النمو التقني والإقبال على خدماتها إلى إيرادات وأرباح مستدامة، وسط منافسة تتجاوز جودة النماذج إلى كفاءة التشغيل وتكاليف الحوسبة.

وتضع هذه التحولات المستثمرين أمام معادلة تجمع بين الفرص الاقتصادية الواسعة والمخاطر المرتبطة بتضخم التوقعات، في سوق أصبحت فيه قيمة الشركات مرتبطة بقدرتها على قيادة الموجة المقبلة من الذكاء الاصطناعي.