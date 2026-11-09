نائب أمير مكة يزور جناح وزارة الداخلية «أمانة وعهد» المشارك في مؤتمر ومعرض الحج

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز جناح وزارة الداخلية «أمانة وعهد» المشارك في مؤتمر ومعرض الحج بنسخته السادسة تحت شعار «من مكة إلى العالم»، المقام خلال الفترة (8 - 11 نوفمبر)، في جدة سوبردوم بمحافظة جدة.

واطلع نائب أمير منطقة مكة على مبادرات وزارة الداخلية الخدمية والصحية والإنسانية والأمنية والأنظمة والتجهيزات الأمنية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في إدارة الحشود والمشاعر المقدسة، وحملة «لا حج بلا تصريح» التي تهدف إلى التوعية بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة «طريق مكة» لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن من بلدانهم.