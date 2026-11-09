ضبطت أمانة منطقة تبوك، بالتعاون مع الجهات الأمنية، 20 طنًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وصادرتها قبل وصولها إلى الأسواق، وذلك ضمن الجهود المشتركة لتعزيز سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك يحيى الجراح، أن الفرق الرقابية باشرت الموقع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث تبيّن وجود شاحنتين محمّلتين بمواد غذائية منتهية الصلاحية على طريق المدينة المنورة بمدينة تبوك، شملت المعلبات الغذائية ورقائق البطاطس، بإجمالي كميات بلغ نحو 20 طنًا.

إجراءات نظامية

وأفاد، أن الأمانة نسّقت مع الجهات المختصة، بمشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء وفرق الضبط الميداني، لاستكمال الإجراءات النظامية، حيث جرى إعداد محضر ضبط مشترك، وإتلاف كامل الكميات المصادرة في المردم التابع للأمانة، وتوثيق إجراءات الضبط والإتلاف، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس تكامل الجهود بين الأمانة والجهات الأمنية والرقابية، لافتًا إلى استمرار العمل المشترك لرصد المخالفات والتصدي للممارسات التي تهدد سلامة الغذاء، ومنع وصول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك إلى الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المجتمع.