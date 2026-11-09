وجّه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز التكامل بين المنشآت الصحية بالمنطقة.

وذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة، أمس، مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة الدكتور محمد صعبان الشهري، والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي متعب عبدالله الحربي، حيث استعرض مؤشرات أداء الخدمات الصحية بالمنطقة.

ونوّه بالدعم الذي يحظى به القطاع الصحي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير الخدمات والارتقاء بمستوى أدائها.