أكدت وزارة التعليم، أن الطفل الملتحق بالروضة الافتراضية يُعامل المعاملة ذاتها للطفل الملتحق بالروضة الحضورية، في ما يتعلق بالقبول في الصف الأول الابتدائي للطلاب والطالبات المستجدين في العام الدراسي الجديد، وفق ضوابط القبول المعتمدة وتصدر شهادة إتمام معتمدة من نظام «نور» الإلكتروني في نهاية كل مستوى.

وبينت الوزارة، أن الروضة الافتراضية تُمثل خيارًا تعليميًا بديلاً للأطفال الذين لم يحصلوا على مقاعد في الروضات الحضورية، ولهم أولوية القبول الحضوري وفق الشواغر المتاحة.

واشارت الوزارة إلى أن تسجيل الاطفال في الروضة يُعد التحاقاً رسميًا بمرحلة رياض الأطفال المعتمدة.

يشار إلى أن الروضة الافتراضية التي أطلقتها الوزارة نمط تعليمي يتيح للأطفال فرصة التعلم عن بُعد من خلال محتوى رقمي وأنشطة تفاعلية مناسبة لخصائصهم العمرية واحتياجاتهم النمائية، حيث تقدم محتوى تعليمي رقمي مناسب لعمر الطفل وأنشطة تفاعلية تعزز التعلم والاستكشاف وفرص لتنمية المهارات والقدرات ومرونة في أوقات التعلم ومساحة تعليمية مرنة بهدف صنع فرص جديدة للتعلم والنمو.

وأتاحت الوزارة التسجيل في المستويات الثلاثة لرياض الأطفال عبر بوابة التعليم، من خلال تسجيل الدخول بحساب ولي الأمر.

ومن ثم من قائمة الطلبة المؤهلين للتسجيل واختيار الطفل والضغط على بدء التسجيل وقراءة شروط التسجيل والموافقة على الإقرارات وبعدها اختيار «التعليم الإلكتروني» من خيارات نظام الحضور، واستكمال البيانات المطلوبة واختيار «الروضة الافتراضية» من قائمة الروضات وأخيراً مراجعة البيانات واستكمال تقديم طلب التسجيل.