عشرة أظرف مخبأة تحت المقاعد وشيء ثمين اختفى على خشبة المسرح والمحقق كونان يتأهب لكشف السارق. بهذه الحبكة أشرك العرض الغنائي التمثيلي «حين تغني الذكريات» جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 في مغامرة امتزج فيها التشويق بالكوميديا وأغنيات الطفولة.

وجمع العرض شخصيات كونان وتوغوموري وألفريدو من «عهد الأصدقاء» بأصوات مؤديها الأصليين؛ آمال سعد الدين ومروان فرحات وبثينة شيا. وبين الحوارات الساخرة والفواصل الغنائية أخذت قضية السرقة تتكشف تدريجيا مع بقاء هوية السارق وطبيعة المسروق سرا حتى النهاية.

وما إن بدأت أحداث القضية حتى أبدى كونان استعداده للتحقيق وتحليل القرائن بينما أصر توغوموري على أنه المحقق الشهير الذي ينبغي أن يتولى المهمة. وبينهما وجد ألفريدو نفسه مشاركا في مواقف كوميدية ربطت مشاهد الحكاية ومنحت الجمهور فرصة لقاء شخصيات عرفها منذ سنوات.

وامتدت المغامرة من خشبة المسرح إلى مقاعد الحضور عبر عشرة أظرف احتوى كل منها على جملة تمثل دليلا يساعد في حل اللغز. وفي اللحظة المحددة دعي أصحاب الأظرف إلى فتحها وقراءة محتواها لتدخل قرائنهم في مسار التحقيق ويصبحوا شركاء في الوصول إلى الإجابة.

وبين محاولات كشف السارق قدم الفنان عاصم سكر 23 أغنية من شارات الرسوم المتحركة استقبلها الجمهور بتفاعل حماسي. وتوالت أغنيات «صقور الأرض» و«هزيم الرعد» و«سابق ولاحق» و«دراجون بول» و«القناص» و«أنا وأخي» و«لا تبك يا صغيري» إلى جانب أغنيتي «دوري» و«في فخ غريب» من «أبطال الديجيتال» وغيرها من الأعمال التي رافقت طفولة أجيال.

وكان العرض قد استهل بمشاهد مجمعة من مسلسلات الرسوم المتحركة القديمة ومقدمة بصوت ألفريدو استحضرت العلاقة بين تلك الشخصيات وجمهورها. تحدث عن لقاء طال انتظاره وعن ملامح تغيرت مع الأعوام ومحبة بقيت حاضرة رغم الغياب قبل أن تنتقل الحكاية إلى أجواء التحقيق.

وفي الختام كشف العرض عن مفاجأته؛ السارق هو الزمن والمسروق أجمل الذكريات واللحظات. هكذا انتهت القضية التي قادها كونان على المسرح بعدما أعادت الأغنيات والأصوات المألوفة إلى الجمهور شيئا من طفولته.