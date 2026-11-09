حافظ فريق برشلونة على صدارة الدوري الإسباني بعدما حسم قمة مواجهات الجولة الثانية عشرة بالفوز على مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب "طيران الرياض ميتروبوليتانو" ليعود من العاصمة مدريد بثلاث نقاط ثمينة عزز بها موقعه في قمة الترتيب.



ورغم الأفضلية التي أظهرها أتلتيكو مدريد في بداية اللقاء بعد أن نجح في افتتاح التسجيل مبكراً عن طريق جوليانو سيميوني عند الدقيقة العاشرة، مستفيداً من انطلاقة قوية لفريقه، الذي حاول فرض إيقاعه والضغط على دفاع برشلونة، والحد من خطورته الهجومية.



ولم يخرج برشلونة من الشوط الأول قبل العودة بعد أن تمكن لاعبه فيرمين لوبيز من إعادة فريقه إلى أجواء المواجهة، بعدما أدرك التعادل في الدقيقة 45، ليمنح الفريق الكاتالوني دفعة معنوية مهمة قبل الاستراحة، ويعيد المباراة إلى نقطة البداية بعد تقدم أصحاب الأرض.



وفي الشوط الثاني ظهر برشلونة بصورة أكثر فاعلية، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، وواصل ضغطه الهجومي حتى نجح في تسجيل هدف التقدم عن طريق فيرمين لوبيز مجدداً بتمريرة ساحرة من لامين يامال عند الدقيقة 66، محققاً هدفه الشخصي الثاني في المباراة، ومترجماً أفضلية فريقه.



ورغم محاولات أتلتيكو للعودة، حافظ برشلونة على تقدمه، وأهدر لاعبوه عدداً من الفرص التي كانت كفيلة بتوسيع النتيجة، في الوقت الذي حاول فيه أصحاب الأرض إدراك التعادل خلال الدقائق المتبقية، إلا أن سيطرة برشلونة حالت دون تغيير النتيجة، لتنتهي المواجهة بانتصار ثمين للضيوف.



ورفع برشلونة رصيده إلى 33 نقطة في الصدارة، متقدماً بثلاث نقاط على ريال مدريد الثاني، وخمس نقاط على أتلتيكو مدريد الذي تراجع إلى المركز الثالث برصيد 28 نقطة، ليخرج الفريق الكاتالوني بمكسب مضاعف من واحدة من أصعب مواجهاته هذا الموسم.