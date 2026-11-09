في انعكاس للتفاؤل في قطاع الأعمال السعودي، مدعوماً بثقة المنشآت في استقرار النشاط الاقتصادي، ومواصلة النمو عبر مختلف القطاعات، استمر مؤشر ثقة الأعمال في السعودية خلال أكتوبر 2026 في مستوى التفاؤل، حيث سجل 55.5 نقطة، رغم الانخفاض بمقدار 1.1 مقارنة بسبتمبر 2026، الذي سجل فيه 56.6 نقطة.



ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغ مؤشر ثقة الأعمال في قطاع الصناعة مستوى التفاؤل عند 55.4 نقطة، بانخفاض 0.9 نقطة مقارنة بسبتمبر، والذي سجل فيه 56.3 نقطة.



الخدمات والتشييد



وسجل مؤشر ثقة الأعمال في قطاع الخدمات 54.2 نقطة، محافظاً على مستواه المتفائل رغم تراجعه بمقدار 1.2 نقطة مقارنة بشهر سبتمبر 2026، والذي سجل فيه 55.4 نقطة.



أما في قطاع التشييد، فقد استمر المؤشر في مستوى التفاؤل، حيث سجل مؤشر ثقة الأعمال 56.1 نقطة، مما يعكس استمرار حالة التفاؤل لدى منشآت القطاع، رغم تراجعه بمقدار 1.1 نقطة عن شهر سبتمبر 2026، والذي سجل فيه 57.1 نقطة.