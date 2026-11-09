تتجه بريطانيا إلى توسيع عملياتها الهجومية في الفضاء الإلكتروني، عبر نشر قوة عسكرية سرية خارج حدودها لتعقب القراصنة وتعطيل الهجمات السيبرانية قبل وصولها إلى أهدافها، في تحرك يعكس تصاعد المخاوف من تحول الهجمات الرقمية إلى تهديد مباشر للأمن القومي والبنية التحتية الحيوية.

وقال مايك فايرز، قائد قوة الدفاع السيبراني والكهرومغناطيسي البريطانية، إن هذه الوحدة، التي تُعرف باسم «قوة الصيد» (Hunting Force)، تنفذ عمليات ميدانية خارج الأراضي البريطانية، بهدف تعقب الخصوم في المواقع التي يستعدون فيها لشن هجماتهم، قبل أن يتمكنوا من استهداف الأنظمة العسكرية البريطانية.

وأوضح فايرز، في مقابلة مع صحيفة «التايمز» البريطانية، أن القوة تنتشر فعليا في دول توافق على استضافتها، وتستطيع استهداف جهات معادية، سواء كانت دولا أو مجموعات إجرامية تنشط في مجال القرصنة الإلكترونية، مشيرا إلى أن وجود هذه الوحدة وعملياتها لم يُكشف عنهما سابقا.

ويعكس الكشف عن هذه القوة انتقال الاستراتيجية البريطانية من الاكتفاء برصد الهجمات الإلكترونية والتصدي لها بعد وقوعها، إلى محاولة الوصول إلى مصادر التهديد وتعطيل قدراتها مسبقا، بما يوسع نطاق المواجهة السيبرانية خارج الحدود التقليدية للدولة.

وجاء الكشف عن العمليات البريطانية في وقت تشهد فيه أوروبا تصاعدا في الهجمات التي تستهدف أنظمة التحكم الرقمية المرتبطة بمنشآت حيوية، بعدما تعرضت أنظمة التبريد في ثلاثة مواقع تابعة لمؤسسة الدم الفرنسية لهجوم إلكتروني حاول رفع درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة، بما هدد مخزونات البلازما وعينات الدم.

وتمكنت أنظمة الإنذار والمراقبة من اكتشاف الاختراق، ما أتاح للعاملين التدخل ونقل المنتجات المخزنة إلى وحدات تبريد آمنة، قبل وقوع أي خسائر في منتجات الدم أو حدوث تأثير على الإمدادات الطبية، وفقا لما أعلنته السلطات الفرنسية.

ولم تقتصر الهجمات على المنشآت الطبية، إذ طالت أنظمة التبريد في متاجر وسلاسل تجارية بعدد من الدول الأوروبية، بينها فرنسا وبلجيكا وهولندا والسويد، حيث تمكن المهاجمون من تغيير إعدادات درجات الحرارة عن بعد، ما أدى إلى إتلاف كميات كبيرة من الأغذية ووقوع خسائر مالية بملايين اليورو.

وتكشف هذه الوقائع عن تحول في طبيعة المخاطر السيبرانية، إذ لم تعد الهجمات تستهدف سرقة البيانات أو تعطيل المواقع الإلكترونية فحسب، بل باتت قادرة على التأثير في أنظمة تشغيل مادية تتحكم في سلاسل الإمداد الغذائي والمنشآت الصحية والخدمات الأساسية، وهو ما يرفع مستوى التهديد من المجال الرقمي إلى الأمن المجتمعي والاقتصادي.

وحذر فايرز من أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي يغير قواعد المواجهة السيبرانية، إذ بات استغلال الثغرات الأمنية يتم بوتيرة أسرع بكثير، بعدما كانت المؤسسات تمتلك عدة أيام لمعالجة نقاط الضعف، بينما تقلصت المهلة في بعض الحالات إلى دقائق معدودة.

وأكد أن مواجهة هذه التهديدات لم تعد مسؤولية وزارة الدفاع وحدها، بل تتطلب استعدادا على مستوى الدولة بأكملها، بما يشمل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومشغلي البنية التحتية الحيوية، معربا عن أمله في توسيع قدرات «قوة الصيد» خلال السنوات المقبلة.

وفي مؤشر على حجم التهديد الذي تواجهه المؤسسات العسكرية البريطانية، أعلنت وزارة الدفاع أن شبكاتها تعرضت لأكثر من 90 ألف محاولة هجوم إلكتروني خلال عامين، معظمها من مصادر مرتبطة بممثلين ناطقين بالروسية، وفقا لتصريحات رسمية سابقة، فيما تضاعفت وتيرة الهجمات مقارنة بالفترة السابقة.

كما حذر المركز الوطني للأمن السيبراني البريطاني من أن الجهات المعادية تستهدف بصورة متزايدة البنية التحتية الحيوية، مشيرا إلى أن نحو 75% من الهجمات السيبرانية التي أثرت على مؤسسات البنية التحتية الحيوية في المملكة المتحدة خلال عام ارتبطت بجهات حكومية معادية، بينها روسيا والصين وإيران.