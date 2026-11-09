خطف طفل عراقي الأنظار بمشهد إنساني مؤثر بعدما حمل شقيقته الصغيرة بين ذراعيه وعبر بها طريقاً غمرته مياه الأمطار والوحل في محافظة الأنبار، في محاولة لحمايتها من البلل والبرد وسط أجواء جوية صعبة.

ووثق المصور العراقي عثمان خميس هلال اللحظة في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة (إنستغرام)، مرفقاً إياه بعبارة: «الخوة أمانة.. الحمد لله على نعمة الأخ»، لتتحول اللقطة سريعاً إلى واحدة من أكثر المقاطع تداولاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو الطفل وهو يشق طريقه بحذر وسط المياه المتجمعة، متمسكاً بشقيقته الصغيرة ومحاولاً إبعادها عن الوحل، في مشهد عفوي عكس إحساساً مبكراً بالمسؤولية وحرصاً لافتاً على حمايتها.

وحصد المقطع أكثر من ستة ملايين مشاهدة خلال ساعات قليلة، وسط موجة واسعة من التفاعل والإشادة؛ حيث رأى متابعون أن اللقطة تجسِّد قيم المحبة والتكافل والشهامة بين الأشقاء، فيما اعتبرها آخرون صورة صادقة للأخوة في أبسط معانيها.

في المقابل، أثار المشهد تساؤلات لدى بعض المتابعين حول غياب المساعدة من المحيطين بالطفل أثناء عبوره الطريق المغمور بالمياه، متسائلين عن سبب اكتفاء بعض الحاضرين بالمشاهدة والتصوير دون التدخل لمساندته.

وتوالت عبارات الإعجاب والدعوات للطفل بالحفظ والسلامة، بينما استعاد كثيرون المثل الشعبي العراقي «الخوة أمانة»، معتبرين أن ما قام به جسّد معاني النخوة وتحمّل المسؤولية رغم صغر سنه، في مشهد إنساني ترك أثراً واسعاً في نفوس المتابعين.