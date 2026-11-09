أعلن مجلس إدارة شركة «إنفيديا» الأمريكية، أمس (الأحد)، فتح تحقيق داخلي بشأن تقارير تتحدث عن استهداف رئيسها التنفيذي، جنسن هوانغ، في إطار ما وصفته الشركة بأنه «جهد استخباراتي أجنبي»، وذلك على خلفية معلومات عن علاقة شخصية جمعته بمسؤولة تنفيذية يُشتبه في نقلها معلومات إلى بكين.

وجاء الإعلان بعدما أقر هوانغ أمام مجلس إدارة الشركة بوجود علاقة حميمة جمعته بمسؤولة في قطاع الأعمال، كانت أجهزة الاستخبارات الأمريكية قد خلصت، وفقاً لما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، إلى أنها تجمع معلومات لصالح الصين.

وفي رسالة وجهها إلى موظفي الشركة، بحسب ما أفادت وكالة «أسوشيتد برس»، اعترف هوانغ بعدم إخلاصه لزوجته، وقدم اعتذاراً إلى أسرته وزملائه، مؤكداً تحمله «المسؤولية الكاملة» عن تصرفاته.

وقال هوانغ في رسالته: «إن قيادة إنفيديا شرف يمثل امتيازاً في حياتي، ومسؤوليتي هي خدمة العاملين بالشركة وأن أكون جديراً بثقتهم، لكنني قصّرت في تحمل هذه المسؤولية».

تحقيق داخلي ومخاوف بشأن الأمن القومي

أكد مجلس إدارة «إنفيديا» أنه لا يمتلك حتى الآن أسباباً تدعو إلى الاعتقاد بأن الأمن القومي الأمريكي أو الأسرار التجارية والتقنية للشركة قد تعرضت للاختراق، لكنه شدد على أن التحقيق سيشمل مراجعة جميع المعلومات المتاحة بشأن الواقعة.

وأضاف المجلس أن جنسن هوانغ يدعم التحقيق بصورة كاملة، وتعهد بالتعاون معه وتقديم كل ما يلزم لاستكمال المراجعة.

ورغم فتح التحقيق، سيواصل هوانغ، البالغ من العمر 63 عاماً، مهامه رئيساً تنفيذياً للشركة دون تغيير خلال فترة التحقيق.

من جانبه، قال جون ريزو، المتحدث باسم «إنفيديا»، إن التطورات الأخيرة لن تؤثر في سير أعمال الشركة، مؤكداً أن هوانغ ملتزم بمواصلة قيادتها دون انقطاع.

علاقة بمسؤولة صينية تثير شبهات استخباراتية

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد كشفت الشهر الماضي أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية توصلت إلى أن هوانغ أقام علاقة وثيقة مع أليس هوانغ، وهي مواطنة صينية تعمل في مجال شراء الرقائق الإلكترونية، وأنها كانت تنقل معلومات مباشرة إلى بكين، بحسب ما أوردته الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن أليس هوانغ لا تربطها أي صلة قرابة برئيس «إنفيديا»، مشيرة إلى أنها عملت سابقاً مراسلة تلفزيونية في الصين، قبل انتقالها إلى قطاع التكنولوجيا وتوليها منصباً تنفيذياً بارزاً في شركة «ميغاسبيد» المتخصصة في مراكز البيانات، ومقرها سنغافورة.

وتُعد «ميغاسبيد» واحدة من أكبر عملاء «إنفيديا» في منطقة جنوب شرق آسيا، إذ اشترت رقائق إلكترونية من الشركة الأمريكية بقيمة تجاوزت 4.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وفقاً لتقرير «نيويورك تايمز».

ولم تتضمن رسالة هوانغ إلى موظفي الشركة اسم أليس هوانغ، كما لم يتطرق مباشرة إلى طبيعة صلاتها المحتملة ببكين، لكنه أشار إلى المخاوف المتعلقة بالأمن القومي التي أثارتها التقارير الإعلامية، مؤكداً دعمه للتحقيق والتزامه بالتعاون الكامل معه.

وقال هوانغ في رسالته: «أنا أحب بلدنا وشركتنا، وألتزم بحماية إنفيديا ودعم الأمن القومي الأمريكي».

ترمب يدافع عن هوانغ ويعرض اصطحابه في زيارته الآسيوية

وعلى الصعيد السياسي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، إنه لم يتحدث مع هوانغ بشأن التطورات الأخيرة، لكنه أشاد بأدائه ودوره في قيادة الشركة.

وأضاف ترمب، في تصريحات للصحفيين قبل عودته إلى البيت الأبيض: «آمل أن يكون كل شيء على ما يرام، لقد قام بعمل استثنائي».

وعندما سُئل عما إذا كان يأسف لعدم اتخاذ إجراءات بناءً على المعلومات الاستخباراتية التي أُطلع عليها بشأن شبهات التجسس، جدد ترمب دعمه لهوانغ، قائلاً إنه يعتقد أنه رجل نزيه، وربما لديه تفسير لما حدث، مشيراً إلى أن دوره مهم بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

كما أبدى ترمب انفتاحه على اصطحاب رئيس «إنفيديا» خلال زيارته المرتقبة إلى آسيا الأسبوع المقبل، قائلاً: «لا أعلم، لكنني بالتأكيد سأصطحبه».

ويشغل هوانغ عضوية مجلس مستشاري الرئيس الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا.

في المقابل، امتنع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن التعليق على القضية، خلال مغادرته الولايات المتحدة متوجهاً إلى باريس للمشاركة في اجتماع مجموعة السبع، موضحاً أن طبيعة الملف لا تسمح له بالإدلاء بتصريحات بشأنه، كما وصف القضية بأنها شأن داخلي يخص الشركة.

«إنفيديا» في قلب المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي

وتكتسب القضية أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة الاستراتيجية التي تحتلها «إنفيديا» في قطاع التكنولوجيا العالمي، إذ أصبحت الشركة أحد أبرز اللاعبين في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي، بفضل رقائقها المتقدمة التي تعتمد عليها مراكز البيانات والأنظمة الحاسوبية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.

كما تمثل معالجات الشركة المتطورة محوراً رئيسياً في القيود الأمريكية المفروضة على تصدير التكنولوجيا، والتي تستهدف الحد من وصول الصين إلى أحدث تقنيات أشباه الموصلات.

وتُعد «إنفيديا»، التي تتخذ من مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا مقراً لها، الشركة الأعلى قيمة سوقية في العالم، بعدما حققت نمواً استثنائياً مدفوعاً بالطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي، ونجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في تجاوز توقعات «وول ستريت» بشأن أرباحها بصورة متكررة.

وكانت الشركة قد أعلنت في أغسطس الماضي تحقيق أرباح فصلية بلغت 59.69 مليار دولار، في مؤشر على حجم النمو الذي يشهده نشاطها في سوق الذكاء الاصطناعي.