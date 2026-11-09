أعلنت السلطات اليونانية انتشال جثامين 12 شخصًا من قارب كان يقل مهاجرين، بعد العثور عليه صباح اليوم (الاثنين) أثناء إبحاره جنوب جزيرة كريت، فيما تمكنت سفينة شحن ترفع العلم المغربي من إنقاذ 18 شخصًا آخرين كانوا على متن القارب نفسه، وفقًا لما أعلنته خفر السواحل اليونانية.

ولم تكشف السلطات، حتى الآن، عن هويات الضحايا أو ملابسات وفاتهم، في الوقت الذي أوضحت فيه أن القارب عُثر عليه على بُعد نحو 15 ميلًا بحريًا، بما يعادل قرابة 28 كيلومترًا، جنوب جزيرة كريت الواقعة في البحر المتوسط.

وفي سياق متصل، رصدت السلطات قاربين آخرين يحملان عشرات المهاجرين أثناء إبحارهما جنوب الجزيرة، حيث كان القارب الأول يقل نحو 47 شخصًا، فيما كان على متن الثاني قرابة 40 شخصًا.

وأوضحت خفر السواحل أن طائرة تابعة لوكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية «فرونتكس» رصدت القارب الأول، بينما تمكنت طائرة مسيّرة تابعة للوكالة من تحديد موقع القارب الثاني.

وأضافت أن فرق فرونتكس تولت إنقاذ جميع الأشخاص الموجودين على متن القاربين، وبدأت نقلهم إلى أحد الموانئ الواقعة على الساحل الجنوبي لجزيرة كريت.

كريت.. بوابة عبور رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا

وتُعد اليونان إحدى أبرز نقاط الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمهاجرين الفارين من النزاعات المسلحة والأوضاع الاقتصادية المتدهورة والفقر في مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وشهدت الأشهر الأخيرة تزايدًا في محاولات عبور المهاجرين البحر المتوسط انطلاقًا من شمال إفريقيا، ولا سيما من السواحل الليبية باتجاه جزيرة كريت، في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر، غالبًا ما تتم باستخدام قوارب صغيرة وغير مجهزة للإبحار لمسافات طويلة.

كما يسلك مهاجرون آخرون طريقًا بحريًا أقصر انطلاقًا من السواحل التركية نحو الجزر اليونانية القريبة في بحر إيجه، إلا أن هذه الرحلات لا تخلو بدورها من المخاطر، خصوصًا مع الاعتماد على قوارب مطاطية ومراكب صغيرة تفتقر إلى شروط السلامة البحرية.

شرق المتوسط في صدارة طرق الهجرة غير النظامية

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة «فرونتكس» في أكتوبر الماضي أن منطقة شرق البحر المتوسط تصدرت طرق الهجرة غير النظامية باتجاه دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، رغم تسجيل تراجع في إجمالي محاولات العبور غير النظامية إلى التكتل الأوروبي خلال العام الجاري.

ووفقًا لبيانات الوكالة، سُجل نحو 31 ألفًا و800 حالة عبور خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026، بانخفاض قدره 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن المسار البحري الممتد من ليبيا إلى جزيرة كريت كان الأكثر نشاطًا ضمن طريق شرق المتوسط، متقدمًا على مسارات الجزر الشرقية لبحر إيجه والحدود البرية بين تركيا واليونان.