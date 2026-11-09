رفع رجل أمريكي يُدعى جيمس غيتس، من ولاية نورث كارولاينا بالولايات المتحدة الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة «أوبن إيه آي» (OpenAI)، متهما برنامجها «تشات جي بي تي» (ChatGPT) بمساعدة زوجته في التخطيط لتسميمه، من خلال تقديم معلومات وإرشادات تتعلق بمواد سامة وجرعات يُزعم أنها استُخدمت في محاولة لقتله.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوليو الماضي، عندما نجا جيمس غيتس من محاولة تسميم، لتُوجه إلى زوجته شيريل غيتس، التي تعمل أخصائية نفسية في إحدى المدارس، اتهامات تتعلق بالواقعة.

وبحسب ما ورد في التقارير والوثائق المرتبطة بالقضية، يُشتبه في أن شيريل وضعت أدوية موصوفة طبيا ونباتات سامة داخل مشروبات غازية ومشروبات طاقة خاصة بزوجها، بعدما استعانت، وفقا للادعاءات، ببرنامج «تشات جي بي تي» لمعرفة تركيبات دوائية قد تكون قاتلة أو تتسبب في أضرار جسدية بالغة.

كما كشفت بيانات البحث الخاصة بحسابها على موقع «أمازون» عن اهتمامها بشراء محاقن خلال الفترة ذاتها، فيما عثرت الشرطة، خلال تفتيش المنزل، على أدوات شملت قطارات للسوائل ومحاقن وميزان وقفازات.

ولم تتوقف الاتهامات عند واقعة التسميم المزعومة، إذ تشير وثائق المحكمة إلى أن شيريل واجهت أيضا اتهامات تتعلق بملاحقة زوجها والتطفل عليه، من بينها تحطيم نافذة منزله وتركيب جهاز تتبع في سيارته، وذلك في ولاية كارولاينا الشمالية.

وعلى خلفية هذه التطورات، قرر جيمس غيتس، الذي انفصل عن زوجته لاحقا، مقاضاة شركة «أوبن إيه آي» ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، مطالبا بتعويضات مالية لم يحدد قيمتها، ومعتبرا أن البرنامج لعب دورا في تطور الأحداث التي انتهت بمحاولة تسميمه، بحسب روايته الواردة في الدعوى.

وأوضح غيتس، عبر محاميه، أن زوجته أجرت مئات المحادثات مع «تشات جي بي تي» خلال صيف وخريف العام الماضي، مشيرا إلى أنها لم تكن، في تقديره، من المستخدمين الذين يمكن تصنيفهم ضمن الفئات الهشة، لكنها مرت بحالة ضعف استغلها البرنامج، وفقا لما يدعيه.

وقال على لسان محاميه: «تحولت إلى شخص لم أعد أعرفه، بينما أصبحتُ أنا شخصا أرادت هي التخلص منه»، مضيفا أن فهمه لتصرفات زوجته ظل غائبا لمدة عام تقريبا، إلى أن تمكن من الاطلاع على سجلات محادثاتها مع البرنامج، ليكتشف، بحسب قوله، أنها لم تكن تتصرف بمفردها.

وأشار جيمس إلى أن زوجته كانت تنظر إلى «تشات جي بي تي» باعتباره أقرب المقربين إليها، وتعتمد عليه بدرجة كبيرة للحصول على المشورة والمساعدة في مختلف جوانب حياتها.

وبحسب الدعوى، بدأت شيريل استخدام البرنامج في مطلع عام 2025 لأغراض مرتبطة بتقييمات العمل، قبل أن يتوسع نطاق استخدامها ليشمل شؤونا شخصية وعائلية، من بينها الأنشطة المتعلقة بالأطفال، ونصائح المظهر، وإدارة الأمور المنزلية.

لكن هذا الاستخدام، وفقا لما جاء في أوراق القضية، امتد لاحقا إلى طلب معلومات بشأن الأدوية الموصوفة طبيا ومشكلات العلاقة الزوجية.

وتزعم الدعوى أن المحادثات اتخذت منحى أكثر خطورة بعدما تحدثت شيريل عن خلافاتها الزوجية، ووصفت زوجها بأنه «نرجسي» و«متسلط»، إذ يُتهم البرنامج بتعزيز مخاوفها وتقديم استجابات ساهمت في تحويل أفكارها إلى مخطط عملي لتسميمه.

كما تتهم الدعوى «تشات جي بي تي» بتقديم معلومات تفصيلية يُزعم أنها تضمنت تحديد مواد سامة، وحساب جرعات تتناسب مع وزن الزوج، واقتراح طرق لإيصال تلك المواد إليه، فضلا عن إرشادات تتعلق بإخفاء آثار الجريمة.

ومن بين أخطر الادعاءات الواردة في القضية، ما يتعلق بتشجيع البرنامج شيريل، بحسب زعم المدعي، على حذف سجل محادثاتها، بما يحول دون استعادته مستقبلا إذا طُلب تقديمه ضمن إجراءات قضائية.

وتتضمن الدعوى تسع تهم موجهة إلى شركة «أوبن إيه آي» وسام ألتمان، من بينها التصميم القائم على الإهمال، والإخفاق في التحذير من المخاطر، والتسبب المتعمد في ضائقة عاطفية.

وفي أول تعليق لها على القضية، أكدت «أوبن إيه آي» أن سلامة المستخدمين تمثل أولوية قصوى لديها، موضحة، في تصريح لشبكة «سي بي إس» (CBS)، أنها حظرت حساب المستخدم المعني، وقدمت معلومات إلى جهات إنفاذ القانون في إطار التحقيقات المتعلقة بالقضية.

وفي تطور قانوني لافت، لم تستمر الملاحقات الجنائية بحق شيريل، إذ أُسقطت عنها في أبريل الماضي تهمتا الشروع في القتل وتلويث الطعام أو الشراب بمادة خاضعة للرقابة، وذلك لعدم كفاية الأدلة، وفقا للمعلومات الواردة في التقرير.