قدم الفنان المصري محمد رمضان اعتذاراً إلى الفنان فاروق فلوكس، والد الفنان أحمد فلوكس، على خلفية الجدل الذي أثارته تصريحاته السابقة بشأن نجله، مؤكداً أنه لم يقصد التقليل من شأنه أو الإساءة إليه.

اعتذار وتوضيح للموقف

حرص محمد رمضان على الاعتذار وتوضيح موقفه من التصريحات التي أثارت الجدل، من خلال رسالة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهها إلى فاروق فلوكس، مؤكداً أن حديثه كان يهدف إلى التذكير بموهبة نجله وضرورة دعمه خلال الفترة التي مر فيها بأزمة، وليس السخرية منه أو الشماتة فيه.

وقال رمضان: «رسالتي للأستاذ فاروق فلوكس، والله لم أقصد التقليل من ابنك، وكانت نيتي تذكير الوسط الفني بأن عندنا نجم موهوب كان يمر بأزمة، وواجب علينا دعمه فنياً وأخوياً، وما ظنتش أبداً إن ممكن حد يفهم إني ممكن أكون بشمت في أخ كان عنده أزمة وتخطاها».

وأضاف مستشهداً بتجربتي النبي يوسف عليه السلام والرئيس الراحل محمد أنور السادات، قائلاً: «لأن مفيش حد فينا معصوم الخطأ، حتى سيدنا يوسف عليه السلام اتسجن، والرئيس السادات اتسجن، السجن.. زي ما في السجن مجرمين، في ناس غلطها كان غير مقصود».

واختتم رسالته بالاعتذار عما حدث من سوء فهم، قائلاً: «عمومًا أعتذر عن سوء الفهم.. ابنك محمد رمضان».

رفض مشاركة نجله في «عشماوي»

في المقابل، أعرب فاروق فلوكس عن رفضه دعوة محمد رمضان لنجله أحمد للمشاركة في مسلسله الجديد «عشماوي»، مؤكداً في تصريحات صحفية سابقة أن نجله لن يشارك في العمل، مشيراً إلى أن تاريخه الفني أكبر من هذه الخطوة في الوقت الحالي.

وقال: «ابني تاريخه الفني كبير واللي حصل ده غلط ومش هيشارك في عشماوي ولا أي حاجة دلوقتي، تاريخه أكبر من كده»، موجهاً رسالة إلى رمضان: «بلاش تستفز زمايلك الفنانين».

بداية الأزمة

تعود بداية الأزمة إلى رسالة وجهها رمضان إلى أحمد فلوكس عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، هنأه خلالها بمناسبة خطوبته، وتمنى له النجاح وراحة البال، كما استعاد ذكريات تعاونهما في مسلسل «إحنا الطلبة».

وكتب رمضان: «رسالتي إلى النجم المصري أحمد فلوكس.. كفارة والسجن للجدعان.. وألف مبروك الخطوبة وربنا يتمم بخير.. ويرزقك النجاح وراحة البال، واحشني شغلنا مع بعض من أيام إحنا طلبة يا صاحبي».

خلافات سابقة

وأعادت هذه التطورات الخلاف القديم بين محمد رمضان وأحمد فلوكس إلى الواجهة، والذي بدأت ملامحه خلال تعاونهما في مسلسل «إحنا الطلبة»، وسط تساؤلات حول إمكانية عودة التعاون بينهما، بعد دعوة رمضان ورفض والد أحمد لها.