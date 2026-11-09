يدشّن منتخبنا الوطني السعودي الأول لكرة القدم اليوم معسكره الإعدادي في قطر بحصةٍ تدريبية في تمام السادسة والنصف مساءً وذلك على ملعب الإرسال، على أن تكون مغلقة.



وكان لاعبو المنتخب الوطني الأول قد انتظموا مساءً أمس (الأحد) في معسكرهم الإعدادي خلال الفترة من 8 إلى 17 نوفمبر الجاري، والمقام في العاصمة القطرية الدوحة، خلال فترة أيام “FIFA” الدولية لشهر نوفمبر، استعداداً للاستحقاقات القادمة.



وسيخوض الأخضر خلال المعسكر مباراتين وديتين على استاد خليفة بن حمد، ملعب نادي السد؛ إذ يلتقي منتخب كوريا الجنوبية في الثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري، فيما سيواجه منتخب أوزبكستان في السابع عشر من الشهر ذاته.



من جهة أخرى، فمن المنتظر انضمام همام الهمامي إلى معسكر الأخضر في قطر، لاستكمال المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب الوطني وبالتنسيق مع نادي الشباب، بعد أن أكمل برنامجه التأهيلي، الذي امتد لثلاثة أسابيع في العاصمة القطرية الدوحة، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال منافسات كأس الخليج 27.