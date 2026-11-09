عاد الخلاف السابق بين الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وشقيقها الفنان المصري وائل عبد العزيز إلى الواجهة، بعد تداول منشور قديم للأخير تحدث فيه عن تعرضه لمشكلات كثيرة بسبب شقيقته، ما أعاد الحديث عن الأزمة التي وقعت بينهما قبل سنوات، وفتح التساؤلات حول طبيعة علاقتهما حالياً.

منشور يعود إلى عام 2020

ورغم أن وائل عبد العزيز حرص خلال الفترة الماضية على إعلان دعمه لشقيقته والإشادة بنجاحاتها الفنية، فإن منشوراً قديماً له عاد للانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تذكر متابعون تصريحاته التي تحدث فيها عن الأزمات التي مر بها بسبب ياسمين.

ويعود المنشور، الذي حذف منذ سنوات، إلى عام 2020، عندما تصاعد الخلاف بين الشقيقين بسبب ارتباط ياسمين بالفنان أحمد العوضي آنذاك، وهو ما أعاد تفاصيل الأزمة إلى الأذهان، وسط تساؤلات عن تجاوزهما آثار تلك المرحلة.

رسالة جديدة من وائل

وفي المقابل، لم تعلق ياسمين عبد العزيز على إعادة تداول المنشور، كما لم ترد على رسائل شقيقها الأخيرة التي تضمنت إشادة بها وتهنئة لها على نجاحاتها الفنية.

وكان وائل قد نشر عبر حسابه على «فيسبوك» رسالة قال فيها: «اللي فرقوا بينا زمان علشان يستفردوا بيها مش هيعرفوا تاني، أنسى».

وجاءت الرسالة عقب فوز ياسمين عبد العزيز بثلاث جوائز في أحد المهرجانات الفنية، إذ حرص شقيقها على تهنئتها والتعبير عن سعادته بما حققته، في إشارة إلى استمرار دعمه لها رغم الخلافات السابقة.

تفاصيل أزمة ياسمين وشقيقها

وبدأت الأزمة بين ياسمين ووائل عبد العزيز عام 2020، على خلفية ارتباطها بأحمد العوضي، قبل زواجهما وانفصالهما لاحقاً عام 2024، وشهدت تلك الفترة تبادل تصريحات علنية بين الشقيقين أثارت اهتمام الجمهور.

وخلال عام 2025، أبدى وائل عبد العزيز موقفاً أكثر هدوءاً تجاه الأزمة، معترفاً في لقاءات تلفزيونية بأنه أخطأ في طريقة إعلان خلافه مع شقيقته أمام الجمهور، موضحاً أن تصرفاته آنذاك كانت نابعة من خوفه عليها وغيرته.

واستمر وائل منذ بداية عام 2026 في التعبير عن دعمه لياسمين والإشادة بنجاحاتها، إلا أن تداول منشوره القديم أعاد التساؤلات حول طبيعة علاقتهما، خاصة مع غياب أي تعليق حديث من الطرفين.