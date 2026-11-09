يواصل منتخبنا الوطني تحت 23 مساء اليوم (الإثنين) تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في المنطقة الشرقية، والمقام خلال أيام “FIFA” الدولية لشهر نوفمبر، في إطار الإعداد للاستحقاقات القادمة.



وكان الأخضر السعودي قد افتتح أمس (الأحد) تدريباته حيث أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، تركزت في بدايتها على الجوانب اللياقية، ثم تم العمل على الكرات الثابتة، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.



ومن المقرر أن يلتحق اللاعبون سعود سالم، وجواد آل منصور، وعدنان البشري، وسعد المطيري، ومشعل الداود بمعسكر الأخضر بعد فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في منافسات دوري الدرجة الأولى، ودوري جوّي للنخبة تحت 21.



وعلى صعيد متصل، قرر الجهاز الفني استبعاد اللاعب زياد الغامدي للإصابة، واستدعاء اللاعب عبدالرحمن السفياني.