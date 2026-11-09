أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي أحد المباني التابعة لشركة أرامكو في العاصمة الرياض، وما نجم عن ذلك من أضرار مادية.

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان وفقًا للوكالة العربية السورية للأنباء، عن تضامن سوريا الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها وسلامة أراضيها ومنشآتها.

وأكدت أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة واستقرارها، داعيةً المجتمع الدولي إلى العمل على وقف هذه الاعتداءات، بما يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.