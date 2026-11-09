اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن مقترح خطة اليومين المقدم من طهران لواشنطن هو الأكثر منطقية بين المقترحات المطروحة على الطاولة، مشيراً إلى استمرار المشاورات مع الدولتين الوسيطتين باكستان وقطر.



ورداً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التي وصف فيها مطالب إيران بأنها «سخيفة» وغير مقبولة، وأن المحادثات معها غير مثمرة حتى الآن، قال بقائي في مؤتمر صحفي، (الإثنين): إن طهران لن توقع وتنفذ إلا اتفاقاً يضمن المصالح الوطنية والحقوق القانونية للشعب الإيراني بشكل كامل؛ معتبراً أن التراجع عن هذه الحقوق المنطقية، فضلاً عن الإضرار بالمصالح الوطنية، من شأنه أن يقوّض الأمن الإقليمي. وزعم أن قوة "البوابة الحديدية" محاولة أمريكية لصرف الانتباه عن نتائج انتخابات التجديد النصفي.



ورحب بقائي بالدور الإيجابي والبنّاء للصين في سبيل خفض التوترات وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الخليج وغرب آسيا، قائلاً جرت المشاورات الأخيرة بين إيران والصين في إطار استمرار الحوارات الوثيقة والإستراتيجية بين البلدين في المجالات الثنائية والأمن الإقليمي والتطورات الدولية.



وكان روبيو أعلن أن الولايات المتحدة تعتبر مطالب إيران بشأن التسوية غير مقبولة، وفي بعض الحالات مستفزة وغير واقعية، مشيراً إلى أن المفاوضات لا تحقق نتائج ملموسة.



وتساءل بقائي خلال إحاطة إعلامية: هل هذه المطالب غير قانونية أو غير منطقية؟ وقال إن هجوم الولايات المتحدة على إيران في ذروة المفاوضات أمر غير منطقي ومتعجرف.



وتطالب طهران بأن ترفع واشنطن العقوبات غير القانونية، وتوقف الحصار البحري والحرب، قبل بدء أي مفاوضات. وأضاف بقائي أن الخطة الإيرانية ذات اليومين ما زالت مطروحة على طاولة المفاوضات، وفي حال نفّذت واشنطن مطالب طهران، فسيُعاد الأمن إلى مضيق هرمز في غضون يومين.