اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الحرب على إيران وارتفاع أسعار الوقود، إلى جانب ضعف الرسائل الانتخابية، أسهمت في الهزيمة الكبيرة التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، معتبراً أن شعبيته الشخصية لم تنعكس على مرشحي الحزب.



وقال ترمب في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة CBS، منذ الانتخابات، إنه لا يختلف مع تقييم نائبه جيه دي فانس بأن الحرب على إيران كانت أحد أسباب الخسارة، لكنه دافع عن قراره بمواجهة طهران، مؤكداً أنه منعها من امتلاك سلاح نووي، وأن القرار سيكون صائباً على المدى البعيد.



وفي تحول لافت، أقرّ بأن سياسة الترحيل ربما كانت «متشددة أكثر من اللازم»، موضحاً أن إدارته أخرجت مجرمين وتجار مخدرات، لكنها رحّلت أيضاً أشخاصاً يعملون منذ سنوات في قطاعات مثل الفنادق وخدمات التنظيف وتنسيق الحدائق. وأبدى استعداده للتوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين يمنح بعض المهاجرين المقيمين منذ سنوات وضعاً قانونياً يسمح لهم بالبقاء.



وعلى صعيد الحرب الإيرانية، قال ترمب إنه لا يرى مبرراً لتصعيد العمليات العسكرية، مؤكداً أن القدرات النووية الإيرانية دُفنت تحت آلاف الأطنان من الصخور، وأن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة.



وأعرب الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بات قريباً، مرجعاً تعثر السلام إلى العداء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي، وأشار إلى أن أوكرانيا قد تنتهي بحدود جغرافية مختلفة.



وتطرقت المقابلة إلى ملف الخلافة السياسية، إذ أشار ترمب إلى احتمال تأييد مرشح جمهوري لخلافته في انتخابات 2028، وأعلن أن وزير الخارجية ماركو روبيو ضمن الأسماء التي يراها مؤهلة، دون أن يحسم موقفه من التدخل في السباق.



وواجه ترمب أسئلة بشأن تنامي ثروته خلال فترة رئاسته، وعلاقته بشركة العملات المشفرة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، التي يشارك أبناءه في ملكيتها، واستثمارات مرتبطة بها من جهات خارجية. ونفى معرفته بتفاصيل استثمارات الشركة، معتبراً أن تضارب المصالح يمثل إشكالية تواجه جميع الرؤساء الأمريكيين.



وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وصف مطالب إيران بأنها «سخيفة» وغير واقعية وغير مقبولة، وكشف أن المحادثات معها غير مثمرة حتى الآن. وقال روبيو في تصريحات، أمس (الأحد): إن الرئيس دونالد ترمب يفضل حل المشكلات دبلوماسياً لكن أحياناً ذلك غير ممكن، مؤكداً أنّ الولايات المتحدة ستتعامل مع أيّ تهديد إيراني ضد القوات أو السفن الأمريكية.