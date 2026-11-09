ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفين لنظام البيئة في منطقتين مختلفتين؛ إثر ارتكابهما مخالفات تتعلق بالرعي في المواقع المحظورة ونقل الحطب المحلي، وطُبقت بحقهما الإجراءات النظامية المعتمدة.

وفي التفاصيل، رصدت القوات مواطناً ارتكب مخالفة رعي 40 متناً من الإبل داخل مواقع محظور الرعي فيها بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه. وأكدت أن عقوبة رعي الإبل في المواقع المحظورة تصل إلى 500 ريال عن كل متن.

كما ضبطت القوات مواطناً آخر لنقله مترين مكعبين من الحطب المحلي في منطقة الرياض، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وتسليم الكميات المضبوطة إلى الجهة المختصة. وأوضحت أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين قد تصل إلى 16 ألف ريال عن كل متر مكعب.

وجددت القوات الخاصة للأمن البيئي دعوتها إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الأرقام المخصصة لذلك، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.