كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة «تداول السعودية»، ارتفاع ملكية المستثمرين السعوديين في سوق الأسهم بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 5 نوفمبر الجاري، بواقع 28.9 مليار دولار (108.4 مليار ريال) عن الأسبوع السابق عليه.



وبحسب التقرير، وصلت القيمة السوقية لملكية المستثمرين السعوديين في السوق الرئيسية إلى 2.332 تريليون دولار (8.744 تريليون ريال)، مقابل 2.303 تريليون دولار (8.636 تريليون ريال) بنهاية الأسبوع السابق.



وشكلت ملكية السعوديين في السوق الرئيسية ما يعادل 86.31% من ملكية الأسهم الحرة بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 5 نوفمبر الجاري، و94.78% من نسبة ملكية الأسهم المصدرة.



ملكية المؤسسات



وشهدت القيمة السوقية لأسهم السعوديين في السوق الرئيسية ارتفاع قيمة ملكية المؤسسات بنهاية الأسبوع الماضي بواقع 25.96 مليار دولار (97.34 مليار ريال)، لتبلغ ملكيتهم الإجمالية 2.125 تريليون دولار (7.969 تريليون ريال).



وجاءت الزيادة في القيمة السوقية لأسهم المؤسسات نتيجة ارتفاع قيمة ملكية الجهات الحكومية بواقع 19.68 مليار دولار (73.8 مليار ريال) لتبلغ 1.642 تريليون دولار (6.159 تريليون ريال) بنهاية الأسبوع الماضي، وارتفاع ملكية الشركات 4.54 مليار دولار (17.02 مليار ريال) لتصل إلى 406 مليارات دولار (1.522 تريليون ريال).