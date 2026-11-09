يستعرض الأمن العام، ضمن جناح وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج، طائرة (درون) دون طيار، مزودة بكاميرا عالية الدقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على الأجسام المتحركة إلى جانب خاصية الرؤية الليلية والربط المباشر بغرفة العمليات لنقل الصور والمشاهد الميدانية لحظياً.

وتُعد الطائرة إحدى التقنيات الأمنية الحديثة التي استُخدمت خلال موسم الحج لرصد وضبط مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بما يسهم في تعزيز كفاءة الرصد والمتابعة الميدانية والمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.