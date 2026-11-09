كشفت الفنانة المصرية مي كساب تعرضها لأزمات مالية عدة خلال مسيرتها بالفن، آخرها كانت في جائحة كورونا.

أزمات مالية

وقالت في تصريحات صحفية: «الناس دائماً ما تنظر إلى الفنان على أنه يتقاضى الملايين ولا يتعرض للأزمات المادية، وهذه الصورة غير حقيقية وتعرضت وأسرتي للضائقة المالية مرات عدة».

وأكدت أنه في بداية مشوارها الفني تعرضت لأزمة مالية، تلتها أزمة أخرى تزامنت مع اندلاع ثورة يناير 2011 في مصر.

وأضافت كساب: «الأزمة الكبرى كانت وقت جائحة كورونا بعدما توقفت وزوجي عن العمل وكان لدينا التزامات مالية وأقساط شهرية للمنزل، ووصل بنا الحال أننا كنا نبحث عن العملات المعدنية«الفكة» في المنزل لشراء الطعام».

راتب المربية

وأشارت كساب إلى أن انقطاعها عن العمل خلال جائحة كورونا، منعها من دفع راتب مربية أطفالها لفترة تجاوزت الـ5 أشهر.

وأضافت: «الحمد لله ربنا كافأنا بعدها ورضاني أنا وزوجي واشتغلنا وعوضنا كل ذلك لأننا صبرنا ورضينا»، فيما أكدت أنها وأسرتها يضحكون لدى تذكر هذه الأيام الصعبة وأنها لم تترك أثراً سيئاً في أنفسهم.

نشاط فني

من جهة ثانية شاركت كساب في عدد من الأعمال التي حققت حضوراً جماهيرياً، من أبرزها الجزء الخامس من المسلسل الكوميدي الناجح «اللعبة»، إلى جانب الفنانين شيكو وهشام ماجد وميرنا جميل، وهو من إخراج معتز التوني.

كما عُرض لها خلال العام الحالي فيلم «مؤلف ومخرج وحرامي»، الذي شاركت في بطولته إلى جانب أحمد فتحي وسامي مغاوري وميمي جمال، وهو من تأليف ميشيل منير وإخراج أسامة عمر.

وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، شاركت رمضاني الماضي في مسلسل «نون النسوة»، بمشاركة كل من هبة مجدي ومحمد جمعة وندى موسى، والعمل من تأليف محمد الحناوي وإخراج إبراهيم فخر.