ضخت جهات حكومية صينية نحو 23 مليار دولار في سوق الأسهم خلال الأسبوع الماضي، في خطوة تستهدف الحد من التراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق، وسط تصاعد الضغوط البيعية على الأسهم الصينية.



وكشفت بيانات جمعتها وكالة «بلومبيرغ» أن التدفقات إلى 9 صناديق متداولة في البورصة، تستثمر فيها جهات حكومية تُعرف باسم «الفريق الوطني»، تجاوزت 156 مليار يوان (23 مليار دولار)، خلال الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر الجاري.



وسجلت التدفقات مستوى قياسياً جديداً، متجاوزة الرقم السابق البالغ 140 مليار يوان، الذي سُجل خلال موجة الهبوط في أبريل 2025، على خلفية تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.



وجاء التدخل الحكومي عقب موجة بيع واسعة شهدتها الأسهم الصينية خلال أكتوبر الماضي، دفعت مؤشر «سي إس آي 300» إلى التراجع بأكثر من 8%، مسجلاً أكبر خسارة شهرية له منذ نحو 10 سنوات.