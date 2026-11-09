ارتفعت الأسهم الآسيوية والأوروبية، في حين تذبذبت نظيرتها الأمريكية مع استمرار حالة الحذر بعد أن سجل مؤشر «إس آند بي 500» أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل 2025، إذ عادل استمرار الضغوط على أسهم شركات الرقائق الدعم الذي حظيت به الأسواق من تراجع أسعار النفط.



وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.1%، في حين تراجعت عقود «ناسداك 100» بنسبة 0.4%. وانخفض سهم «إنفيديا» بنحو 6% على منصة «تريد غيت» (Tradegate)، بعد أن أقر الرئيس التنفيذي لعملاقة الرقائق، جنسن هوانغ، بإقامة علاقة عاطفية مع امرأة أشارت إليها سلسلة من التقارير باعتبارها مشتبه بها في التجسس لصالح الصين وقد أعلن مجلس إدارة «إنفيديا» فتح تحقيق بشأن احتمال استهداف هوانغ في مخطط تجسس أجنبي.



تراجع الدولار وصعود الذهب



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه «من غير المرجح إلى حد كبير» أن يأمر بشن مزيد من الضربات على إيران، إذا تحقق تقدم في المفاوضات بشأن برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز، وفقاً لما نقلته شبكة «سي إن إن». لكن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قلل من فرص تحقيق اختراق في المحادثات.



وساعد انخفاض أسعار الطاقة في دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى تراجع طفيف. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.2%، فيما اقتفت الأسهم الآسيوية أثر تعافي نظيرتها الأمريكية أخيراً، فارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1.8%.



وتراجع الدولار الأمريكي 0.3%، وانخفضت «بتكوين» دون مستوى 74 ألف دولار، في حين ارتفع سعر الذهب 0.5% إلى 4091 دولاراً للأوقية.



استعادة ثقة المستثمرين



وتعافت الأسهم الآسيوية من أكبر موجة تراجع لها منذ أكثر من 18 شهراً، بقيادة تايوان التي سجلت أكبر المكاسب بعدما أعلنت السلطات المحلية إجراءات لاستعادة ثقة المستثمرين. كما تراجعت أسعار النفط الخام، ما عزز الأجواء الإيجابية في الأسواق.



وجاء هذا الارتفاع عقب تعافي الأسهم الأمريكية أخيراً، مع عودة المستثمرين لاقتناص الأسهم عند انخفاض أسعارها، بعد أسبوع متقلب تراجعت خلاله الأسواق بفعل المخاوف من تشديد القيود التنظيمية التي يفرضها الحزب الديمقراطي على قطاع الذكاء الاصطناعي.



قصة هوانغ



وقال كبير محللي الأسواق لدى إحدى الشركات العالمية تيم ووترر: «تستعيد الأسواق الآسيوية توازنها هذا الصباح، بينما يستوعب المستثمرون تعافي أسهم التكنولوجيا الأمريكية وأحدث التطورات المتعلقة برئيس إنفيديا جنسن هوانغ»، بحسب «بلومبرغ».



وأضاف: «تبدو قصة هوانغ أقرب إلى ضجيج قصير الأجل، ومن المفترض أن تتراجع أهميتها إذا تمكن المتعاملون من رؤية مسار أوضح للمضي قدماً في التوسع ببناء مراكز البيانات».