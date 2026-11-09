أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم، إدراج 48 مادة ضمن «الروزنامة الزراعية» الممنوعة من الاستيراد، منها 33 مادة تخضع للمنع الدائم.



منع دائم ومتغير



وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، قصي الحطاب: «إن الروزنامة الزراعية تتضمن 48 مادة ممنوعة من الاستيراد، منها 33 مادة بمنع دائم، حيث لا يمكن منح أي استثناء أو موافقة لدخولها، وتشمل عدة مواد، في مقدمتها الشحوم المصنعة والحيوانات المفترسة ومقطعات رؤوس الأبقار والجاموس وغيرها». وأضاف: «15 مادة تخضع للمنع المتغير، وتشمل محاصيل الخضر والفواكه وغيرها، بحسب حاجة السوق والإنتاج المحلي، فإذا كانت هناك وفرة في الإنتاج المحلي يُمنع الاستيراد، أما في حال وجود شح في الإنتاج فيتم التوجه إلى فتح الاستيراد».



تسهيلات القطاع الخاص



وقبل أيام، أعلنت وزارة الزراعة العراقية عن تقديم تسهيلات للقطاع الخاص لدعم مشاريع الدواجن وتعزيز الإنتاج المحلي من بيض المائدة وتحقيق الأمن الغذائي. وأفاد الحطاب أن العراق ينتج نحو 6 مليارات بيضة سنوياً، وفقاً لدراسة تتبناها دائرة الثروة الحيوانية، مبيناً أن «البلاد تحتاج إلى نحو 9 مليارات بيضة سنوياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي».