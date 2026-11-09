أنفقت اليابان نحو 50 مليار دولار في يوم واحد خلال يوليو الماضي لدعم عملتها المحلية، في أكبر عملية تدخل يومية في سوق الصرف، وذلك ضمن حملة تدخلات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 97.2 مليار دولار خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.



استمرار الضغوط



وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أن طوكيو اشترت نحو 15.4 تريليون ين خلال الشهرين، من بينها 7.98 تريليون ين في يوم 30 يوليو وحده، بما يعادل نحو نصف إجمالي التدخلات.



ورغم أن التدخلات دعمت العملة اليابانية في البداية، فإن الين لا يزال يتداول قرب 158 مقابل الدولار، وسط استمرار الضغوط الناجمة عن اتساع فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.



وتتوقع الأسواق قيام بنك اليابان بزيادة جديدة لأسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي، بعد رفعها إلى 1.25% في سبتمبر الماضي.