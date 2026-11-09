أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس دعمه ترشيح السياسية إيلزه أيجنر لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة ألمانيا، في خطوة تعزز فرص وصولها إلى أعلى منصب في البلاد العام القادم.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مصدر مطلع قوله إن ميرتس كشف عن دعمه لأيجنر (61 عاماً)، خلال مأدبة عشاء جمعت أعضاء حزبه الاتحاد الديمقراطي المسيحي، في برلين، مساء أمس (الأحد). وقال المصدر إن ميرتس سيعلن تأييده رسمياً لها غداً (الإثنين).

وكان ميرتس، الذي واجه ضغوطاً من داخل حزبه بعد إخفاقه في تقديم مرشح عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي، قد امتنع في البداية عن تأييد أيجنر، التي دفع بترشيحها ماركوس زودر، رئيس الحزب الشقيق للاتحاد الديمقراطي المسيحي في بافاريا، وهو الاتحاد الاجتماعي المسيحي. ويرتبط ميرتس وأيجنر بعلاقات شخصية وثيقة، ويلتقيان بانتظام في الدائرة الانتخابية لأيجنر بولاية بافاريا، حيث يمتلك المستشار منزلاً يقضي فيه عطلته، وفقاً لمسؤول. وتحظى أيجنر بشعبية، وتتمتع باحترام واسع عبر طيف سياسي يمتد من المحافظين إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.

وشغلت أيجنر منصب وزيرة في حكومتين خلال عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، قبل أن تعود عام 2013 إلى ولايتها الأم بافاريا، وهي تشغل الآن منصب رئيسة برلمان المقاطعة. وتلقت تدريباً مهنياً في مجال الكهرباء، وأسهمت في تطوير الأنظمة الكهربائية للمروحيات، قبل دخولها عالم السياسة في تسعينيات القرن الماضي.

من جانبه، عبر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يشارك ميرتس الحكم في ائتلاف على المستوى الاتحادي، عن دعمه لأيجنر، الأسبوع الماضي، وفقاً لمسؤول في الحزب. وأشار حزب الخضر المعارض خلال الأيام الماضية إلى تأييده ترشيحها. ومن شأن انتخاب أيجنر لهذا المنصب، الذي يغلب عليه الطابع الشرفي، أن يجعلها أول شخصية من الاتحاد الاجتماعي المسيحي تتولى رئاسة ألمانيا.

وينتمي جميع الرؤساء المحافظين السابقين إلى الاتحاد الديمقراطي المسيحي. ورغم استقلال الحزبين في قواعدهما الانتخابية، فإن الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي يخوضان الانتخابات معاً على المستوى الوطني، ولهما كتلة برلمانية مشتركة في البرلمان الألماني «بوندستاج». ورغم أن الرئيس الألماني لا ينخرط في التجاذبات الحزبية اليومية، فإنه يضفي بصمته الخاصة على المنصب، بوصفه الضمير الأخلاقي للبلاد.

وتخلف أيجنر، في حال انتخابها، فرانك فالتر شتاينماير (70 عاماً)، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي ووزير الخارجية السابق، الذي خاض انتخابات المستشارية أمام ميركل عام 2009، لكنه لم ينجح في الفوز بها. ويغادر شتاينماير منصبه في 18 مارس القادم، ولا يحق له الترشح مجدداً بعد توليه الرئاسة فترتين مدة كل منهما خمس سنوات.