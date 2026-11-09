حوّل طيار أمريكي مسار طائرته إلى لوحة فنية رقمية ضخمة مستوحاة من لعبة الفيديو المرتقبة «GTA 6»، بعدما أمضى أكثر من 8 ساعات في التحليق فوق ولاية أركنساس لتنفيذ رسم يضم شعار اللعبة وعددا من أبرز عناصر عالمها.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام أمريكية، فإن بنيامين ماكدانيال، المعروف بلقب «الطيار بيكاسو» (The Pilot Picasso)، نفذ العمل في 5 نوفمبر الجاري، مستخدما طائرة من طراز «سيسنا سكاي لين RG»، في رحلة انطلقت من مطار بنتونفيل بولاية أركنساس وعادت إليه بعد 8 ساعات و8 دقائق.

ولم تكن اللوحة مرئية بالعين المجردة من الأرض، كما لم يستخدم الطيار الدخان أو الألوان لكتابة رسومات في السماء، بل رسمها من خلال المناورات المتتابعة التي نفذتها طائرته، والتي تحولت إلى خطوط وصور واضحة على خرائط تتبع الرحلات الجوية، ولا سيما منصة «Flightradar24».

وأظهرت بيانات الرحلة أن ماكدانيال أقلع في الساعة 11:29 صباحا، قبل أن يعود إلى المطار نفسه في الساعة 7:37 مساء، بعدما رسم مسارا متعرجا ومخططا بعناية شكل شعار «GTA 6»، إلى جانب مروحية وتمساح وأشجار نخيل وسيارة رياضية وصورة امرأة، في تفاصيل تستحضر الأجواء البصرية للعبة التي تدور أحداثها في عالم مستوحى من ولاية فلوريدا الأمريكية.

وتفاعل عشاق ألعاب الفيديو والطيران مع العمل غير التقليدي، بعدما أتاح مسار الرحلة للمستخدمين متابعة تشكل اللوحة تدريجيا عبر خرائط الطيران، فيما شاركت منصة «Flightradar24» لقطات من تقدم الرسم، ما ساعد على انتشار الواقعة بين متابعي اللعبة.

ولا تعد هذه التجربة الأولى لماكدانيال في تحويل مسارات الطيران إلى أعمال فنية؛ إذ سبق أن استخدم طائرته لإعادة رسم لوحات شهيرة، من بينها «الموناليزا» للفنان ليوناردو دا فينشي و«الصرخة» لإدوارد مونش، كما ابتكر رسومات مستوحاة من شخصيات وأعمال فنية وثقافية، بينها «الرجل العنكبوت» وسلسلة «سيد الخواتم» ولعبة «Skyrim».

ويعتمد هذا النوع من الفن، المعروف باسم «الرسم بنظام تحديد المواقع» (GPS Art)، على تخطيط مسار الحركة مسبقا، بحيث تتحول بيانات الموقع الجغرافي إلى خطوط وأشكال مرئية على الخرائط الرقمية، وهو ما يتطلب دقة في الملاحة وقدرة على تنفيذ مسار طويل ومتصل دون أن تفقد الصورة ملامحها.

وتأتي هذه المبادرة في وقت يترقب فيه ملايين اللاعبين حول العالم إطلاق الجزء السادس من سلسلة «Grand Theft Auto»، التي تطورها شركة «Rockstar Games»، والمقرر طرحها رسميا في 19 نوفمبر الجاري، على منصتي «PlayStation 5» و«Xbox Series X|S»، وفقا للموقع الرسمي للشركة.

وتدور أحداث اللعبة في ولاية خيالية تحمل اسم «ليونيدا»، وتعود من خلالها السلسلة إلى مدينة «فايس سيتي» المستوحاة من ميامي الأمريكية، وسط اهتمام واسع بالمواد الدعائية والمقاطع التي كشفت عنها الشركة قبل الإطلاق، بعد سنوات طويلة من انتظار الإصدار الجديد.