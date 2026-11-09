مددت الصين الهدنة التجارية بشأن الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الأمريكية لمدة شهرين آخرين. وقالت وزارة التجارة الصينية: «إن الرسوم الجمركية البالغة 24% سيستمر تعليقها، في حين تبقى الرسوم الجمركية البالغة 10% سارية». وفرضت الصين رسوماً بواقع 24% للمرة الأولى في أبريل 2025 على واردات أمريكية معينة، ولكن عُلِقت لفترة قصيرة بعد عدة جولات من المفاوضات.



مشاريع قوانين



من جهتهم، تعتزم الأغلبية الديمقراطية الجديدة في الكونغرس الأمريكي طرح مشاريع قوانين خلال الساعات المئة الأولى من انعقاد الكونغرس الجديد، مع إعطاء الأولوية لإلغاء الرسوم المفروضة على الواردات الكندية. وتأتي هذه التحركات بعدما واجهت سياسة ترمب التجارية سلسلة من الطعون القضائية، أبرزها قرار المحكمة العليا في فبراير الماضي إبطال رسوم جمركية واسعة النطاق، وإلزام الإدارة بإعادة 166 مليار دولار من الإيرادات المحصلة بموجبها.