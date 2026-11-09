أطلق البرلمان العربي نداءً إنسانيا عاجلا لإنقاذ النازحين في قطاع غزة من مخاطر البرد والأمطار والسيول، محذرا من تهديد الظروف الجوية القاسية لحياة الأطفال والنساء وكبار السن داخل خيام متهالكة.

ودعا البرلمان، في بيان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، إلى جانب المنظمات الإنسانية والإغاثية العربية والإسلامية والدولية، إلى التحرك الفوري لتوفير المأوى الآمن ومستلزمات التدفئة والحماية للنازحين، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية مع بدء موسم الأمطار والشتاء.

وقال إن مشاهد غرق خيام النازحين بمياه الأمطار وانهيار بعضها فوق رؤوس ساكنيها، وما يواجهه الأطفال والنساء وكبار السن من برد قارس، تعكس مأساة إنسانية تستوجب تدخلا عاجلا، منتقدا اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات القلق والإدانة، بينما يواجه مئات الآلاف خطر الموت في العراء.

ويأتي نداء البرلمان العربي في وقت شهد فيه قطاع غزة موجة أمطار غزيرة تسببت في غمر أعداد كبيرة من خيام النازحين، وسط صعوبات تواجه فرق الإنقاذ والإغاثة في التعامل مع تداعيات المنخفض الجوي، ونقص المعدات والمواد اللازمة لتصريف المياه وحماية مواقع الإيواء.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الأمطار غمرت ما لا يقل عن 70 ألف خيمة خلال 12 ساعة، فيما تلقت فرق الدفاع المدني نحو 1500 نداء استغاثة، وألحقت المياه أضرارا بالمأوى وممتلكات الأسر النازحة، دون تسجيل وفيات جراء الفيضانات في الحصيلة التي أوردها التقرير.

وتتجاوز خطورة الأزمة تأثيرات الأحوال الجوية المباشرة، إذ يعيش غالبية سكان القطاع في ظروف نزوح بعد تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية، فيما لا توفر الخيام والمباني المتضررة حماية كافية من الأمطار والرياح وانخفاض درجات الحرارة.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد حذر، في تقرير صدر في سبتمبر الماضي، من أن 94% من سكان غزة يحتاجون بصورة عاجلة إلى المأوى والمساعدات المنزلية الأساسية، وأن نحو 65% من الأسر لا تزال تعيش في خيام ومساكن مؤقتة، في ظل نقص مواد الإيواء ومستلزمات إصلاح البنية التحتية.

وشدد البرلمان العربي على أن ما يتعرض له النازحون لا يمكن اعتباره مجرد تداعيات لسوء الأحوال الجوية، بل هو، بحسب وصفه، مأساة إنسانية تفاقمت بفعل الدمار الواسع الذي خلفه العدوان الإسرائيلي، والحرمان من مقومات الحياة الأساسية والمأوى الآمن والحماية الإنسانية.

وأكد أن حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية التزام قانوني بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، إلى جانب كونها مسؤولية إنسانية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الأسر التي تواجه مخاطر البرد والغرق والأمراض.

وطالب البرلمان الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإنسانية والإغاثية باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير مساكن مؤقتة وخيام مقاومة للأمطار والعواصف، وإدخال مستلزمات الإيواء والتدفئة والأغطية والأدوية، فضلا عن تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها دون قيود أو عوائق.

كما دعا إلى اتخاذ تدابير ميدانية لحماية مخيمات النزوح من مخاطر الأمطار والسيول، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وضمان تدفق المساعدات والمواد الضرورية لتوفير الحماية للمدنيين.

وتتزامن هذه المطالب مع تحذيرات أممية وإغاثية من اتساع مخاطر الفيضانات خلال الشتاء، في ظل انتشار مواقع النزوح في مناطق منخفضة أو ساحلية، وتضرر شبكات الصرف وتصريف مياه الأمطار، فضلا عن محدودية المواد المتاحة لإصلاح الخيام وتعزيز قدرتها على مواجهة الظروف الجوية.

واختتم البرلمان العربي نداءه بالتأكيد أن قطاع غزة لم يعد بحاجة إلى مزيد من بيانات التضامن والتعاطف، وإنما إلى تحرك دولي عاجل يترجم المواقف إلى مساعدات وإجراءات ميدانية تنقذ الأرواح وتحفظ كرامة السكان، وتضع حدا لاستمرار معاناة النازحين في العراء.