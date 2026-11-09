كشف الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عن قرب صدور مذكراته الرئاسية، التي تستعيد سنواته الأربع في البيت الأبيض والقرارات التي اتخذها خلالها، معلنا في الوقت نفسه أن معركته مع السرطان ستحد من مشاركته في الترويج للكتاب.

وقال بايدن، في منشور عبر منصة «إكس»، إن مذكراته التي تحمل عنوان «Promise Me, America» (عِدني يا أمريكا) ستصدر في 17 نوفمبر الجاري، موضحا أنها تتناول التحديات التي واجهتها إدارته، والقرارات التي اتخذها وأسبابها، فضلا عن رؤيته لهوية الولايات المتحدة وقيمها ودورها في العالم.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أن الكتاب يعكس إيمانه بالشعب الأمريكي وبالتجربة الديمقراطية، معربا عن أمله في أن يجد القراء بين صفحاته صورة لما شهدته البلاد خلال فترة رئاسته، وما واجهته إدارته من أزمات وتحديات داخلية وخارجية.

وتكتسب المذكرات أهمية سياسية خاصة لأنها لا تقتصر على سرد سنوات بايدن في الحكم بين عامي 2021 و2025، بل تتناول أيضا حملته الانتخابية وقراره السعي إلى ولاية رئاسية ثانية، ثم انسحابه من سباق انتخابات 2024، وهي واحدة من أكثر المحطات إثارة للجدل في مسيرته السياسية.

وبحسب دار النشر «ليتل براون آند كومباني»، يستعرض الكتاب، الذي يقع في نحو 480 صفحة، أبرز محطات إدارة بايدن، بدءا من توليه الرئاسة في أعقاب اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير 2021، مرورا بالتعامل مع جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية، وصولا إلى الملفات السياسية والدولية التي شكلت أجندة إدارته.

ويأتي صدور الكتاب في توقيت حساس بالنسبة للحزب الديمقراطي، إذ يعيد إلى الواجهة النقاش بشأن إرث بايدن السياسي، ولا سيما الجدل الذي رافق أداءه خلال عامه الأخير في البيت الأبيض، والضغوط التي دفعته إلى الانسحاب من سباق الرئاسة لصالح نائبته كامالا هاريس، التي خسرت الانتخابات أمام دونالد ترامب.

وكان بايدن قد أعلن في يوليو 2024 انسحابه من السباق الرئاسي، بعد تصاعد الانتقادات بشأن قدرته على مواصلة حملة انتخابية جديدة، خصوصا عقب أدائه المتعثر في المناظرة الرئاسية أمام ترامب، قبل أن يعلن دعمه لهاريس لخوض الانتخابات بدلا منه.

وعلى الصعيد الشخصي، كشف بايدن أن إصابته بالسرطان شُخصت أثناء عمله على كتابة المذكرات، مشيرا إلى أن أطباءه لا يزالون متفائلين باستجابته للعلاج، وأن المرض لم يمنعه من مواصلة نشاطه، وإن كان يبطئه في بعض الأيام.

وأوضح أن وضعه الصحي لن يسمح له بإجراء العدد الكبير من اللقاءات والمحادثات الصحفية التي كان يأمل في تنظيمها للترويج للكتاب، معربا عن أمله في أن تتحدث كلماته المكتوبة عن نفسها.

وكان بايدن قد أعلن في مايو 2025 إصابته بسرطان البروستاتا، بعد أشهر قليلة من مغادرته البيت الأبيض، وكشف مكتبه آنذاك أن المرض انتشر إلى العظام، وأن الفحوص أظهرت إصابته بنوع عدواني من السرطان، لكنه حساس للعلاج الهرموني.

وفي سبتمبر 2026، قدم بايدن تحديثا بشأن حالته الصحية، قائلا إن العلاج الإشعاعي الذي خضع له حقق النتائج المرجوة، وإنه يواصل ممارسة الأنشطة التي يهتم بها، ومن بينها استكمال مذكراته الرئاسية.

ويبلغ بايدن 83 عاما، ويكمل عامه الـ84 في 20 نوفمبر الجاري، بعد ثلاثة أيام من الموعد المقرر لصدور الكتاب، الذي يأتي بوصفه روايته الشخصية لفترة رئاسية شهدت تحولات سياسية واقتصادية وأمنية بارزة داخل الولايات المتحدة وعلى الساحة الدولية.

واختتم بايدن رسالته باستحضار نصيحة قال إنه تعلمها من والده: «يا بطل، عندما تسقط، انهض»، معتبرا أنها درس ينطبق عليه وعلى الولايات المتحدة، ومجددا وصفه بلاده بأنها أمة استثنائية تأسست على فكرة المساواة بين البشر، وداعيا الأمريكيين إلى عدم نسيان هذه القيم.