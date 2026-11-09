تحولت محاولة لتنظيم تفاصيل الزفاف باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى موقف مُحرج وطريف للأمريكية أليكسي كورتيز، بعدما أدى خلل تقني في نظام رسائل طورته بنفسها إلى إرسال بطاقات «احفظ الموعد» لـ250 مدعواً قبل أن تتلقى عرض الخطوبة الرسمي من شريكها لوك ليتل.

وكان الثنائي يخططان لإقامة حفل زفاف في ربيع عام 2027 بالمكسيك، وبدآ مبكراً في استكمال ترتيبات المناسبة وحجز الخدمات اللازمة. ولتسهيل التواصل مع الضيوف، أنشأت كورتيز نظاماً ذكياً قادراً على تخصيص الرسائل وفق أسماء المدعوين وألقابهم ولغاتهم المفضلة.

غير أن تجربة ميزة جديدة داخل النظام انتهت بإرسال صورة بطاقة الموعد إلى جميع المدعوين بدلاً من اقتصارها على اختبار داخلي بينها وبين شريكها، لتنهال بعدها رسائل التهنئة والاستفسارات بشكل مفاجئ.

وقالت كورتيز إن الموقف أصابها بصدمة كبيرة، معتقدة أنها أفسدت مفاجأة الخطوبة التي كان شريكها يخطط لها خلال رحلة مرتقبة إلى إيطاليا، فيما تعامل ليتل مع الأمر بهدوء، وطلب إبلاغ أفراد العائلة بما حدث قبل اتساع نطاق المفاجأة أكثر.

ورغم الفوضى التقنية، لم تتأثر خطط الارتباط، إذ فاجأ ليتل شريكته بعد أسبوعين بعرض زواج رومانسي على ضفاف بحيرة كومو الإيطالية وسط أجواء مزينة بالورود وقت الغروب، قبل أن يضيف الموقف لمسة كوميدية عندما فتح علبة الخاتم بطريقة مقلوبة.

وبدلاً من التوقف عند الخطأ، قررت كورتيز استثمار التجربة في تطوير نظامها البرمجي، مضيفة طبقات أمان جديدة قبل إطلاقه لاحقاً كمنصة مستقلة تحمل اسم (Merrier)، معلقة بسخرية: «لا توجد طريقة أفضل لاختبار برنامجك من أن يفشل بشكل مذهل أمام 250 من أقرب أصدقائك وأفراد عائلتك».